الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

يستأنف مجلس النواب جلساته الاسبوع المقبل، حيث يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.









- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.









- تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.





استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.









- استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.





‎ تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

‎1.العضو / رفعت ضاوى، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

‎2.العضو/ فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة – مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية في خطة الدولة.

‎3. العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية – محافظة الدقهلية.









‎4. العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بنى عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.

‎5. العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) محافظة أسيوط.

‎6. العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.

‎7. العضو / محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابته لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.

‎8.العضو / أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى الغزاوية – كوم الأطرون - بلتان والعبادلة - مركز طوخ – محافظة القليوبية.









‎9. العضو / إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوى، بنى وركان) مركز العدوة – محافظة المنيا.

‎10.العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل كنترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.

‎11. العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج.

‎12. العضو/ زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الاعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.

‎13. العضو/ إيهاب رمزى، بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قيراط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.

‎14.العضو / عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية، مسالك بولية وجراحة عامة ونساء وتوليد – بمحافظة الفيوم.

‎15. العضو / إلهامى البارودى، بشأن ضرورة وجود قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج الدولي – محافظة سوهاج.

‎16.العضو / زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

‎17.العضو / إيهاب رمزى، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة (100م) لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.









‎18.العضو / نرمين بدراوى، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس – محافظة الجيزة، تيسيرًا على المواطنين.

‎19.العضو / عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بجهاز أشعة مقطعية و(2) جهاز سونار و(2) بردى عادى ومستقيم.

‎رابعًا: استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.