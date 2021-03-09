الكويت تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا خلال 24 ساعة





أعلنت وزارة الصحة الكويتية ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 203055 إصابة.





وسجلت الوزارة الكويتية بحسب بيانها؛ وفاة 8 أشخاص خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1141 حالة.





وأشارت الوزارة الي ان عدد من يرقدون في العناية المركزة 181، وبلغت نسبة الإصابات إلى المسحات 14.9.





كما رصدت الصحة الكويتية تعافي 1045 حالة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 188167 حالة.



