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فيديو جراف

فيديو جراف.. مشادة قوية بين ريهام سعيد و نزار الفارس بسبب رانيا يوسف

الخميس 11/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
أجرت الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها على قناة النهار "صبايا الخير" مقابلة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ونشبت مشادة كلامية على الهواء بين ريهام سعيد و نزار بسبب حلقته مع الفنانة رانيا يوسف والتي شهدت تصريحات جريئة.

 وقال المذيع العراقي، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": إن كل الأسئلة التي وجهها لرانيا يوسف مباحة، ولا يوجد أي سؤال يمكن منعه على الهواء" لترد ريهام سعيد: "أنا لو سألتك أسئلة تانية ممكن أنت متكملش الحلقة".

ولمزيد من التفاصيل حول مشادة قوية مع نزار الفارس بسبب رانيا يوسف شاهد الفيديو جراف التالى.

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