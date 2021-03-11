فيديو جراف.. مشادة قوية بين ريهام سعيد و نزار الفارس بسبب رانيا يوسف

أجرت الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها على قناة النهار "صبايا الخير" مقابلة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ونشبت مشادة كلامية على الهواء بين ريهام سعيد و نزار بسبب حلقته مع الفنانة رانيا يوسف والتي شهدت تصريحات جريئة.





وقال المذيع العراقي، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار": إن كل الأسئلة التي وجهها لرانيا يوسف مباحة، ولا يوجد أي سؤال يمكن منعه على الهواء" لترد ريهام سعيد: "أنا لو سألتك أسئلة تانية ممكن أنت متكملش الحلقة".





ولمزيد من التفاصيل حول مشادة قوية مع نزار الفارس بسبب رانيا يوسف شاهد الفيديو جراف التالى.



