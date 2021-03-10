التعاون ينهي التعاقد مع كارتيرون بالتراضي .. فيديو

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الفرنسي باتريس كارتيرون أنهي تعاقده مع التعاون السعودي بالتراضي بعد نهاية مباراة أبها.
وقال الفراج عبر برنامجه الدوري مع وليد: كارتيرون سيسافر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة والتعاون أنهي الاتفاق مع المدرب الجديد وسيصل مساعديه اليوم الاربعاء".
وتابع: "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون نصف مليون دولار وتنازل عنه المدرب الفرنسي، وهو نفس الأمر الذي فعله المدرب عندما رحل عن الزمالك".
وأشار الإعلامي السعودي، إلى أن راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال شهرياً، أي 6 مليون ريال في السنة.
وفاز فريق التعاون على نظيره أبها بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة 23 لبطولة الدوري السعودي.
هدف المباراة الوحيد أحرزه سميحان النابت في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد التعاون للنقطة 35 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز الثالث.
ويدرب التعاون السعودي، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي قد تكون تلك المباراة أخر مبارياته قبل العودة لتدريب الزمالك.
#الدوري_مع_وليد | #عاجل— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 10, 2021
التعاون ينهي التعاقد مع كارتيرون بالتراضي حسب رغبته.#قناة_SBC pic.twitter.com/vrTLEroywV