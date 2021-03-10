التعاون ينهي التعاقد مع كارتيرون بالتراضي .. فيديو

أكد الإعلامي وليد الفراج أن الفرنسي باتريس كارتيرون أنهي تعاقده مع التعاون السعودي بالتراضي بعد نهاية مباراة أبها.





وقال الفراج عبر برنامجه الدوري مع وليد: كارتيرون سيسافر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة والتعاون أنهي الاتفاق مع المدرب الجديد وسيصل مساعديه اليوم الاربعاء".





وتابع: "الشرط الجزائي في عقد كارتيرون نصف مليون دولار وتنازل عنه المدرب الفرنسي، وهو نفس الأمر الذي فعله المدرب عندما رحل عن الزمالك".

وأشار الإعلامي السعودي، إلى أن راتب كارتيرون مع التعاون كان نصف مليون ريال شهرياً، أي 6 مليون ريال في السنة.



