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شاهد .. فاروق حسني يكشف تعليق مبارك على سجن إبراهيم عيسى.. وموقفه من صنع الله إبراهيم

الخميس 11/مارس/2021 - 12:12 ص
فاروق حسني
فاروق حسني
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إبراهيم القادري
أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن الرئيس الراحل حسني مبارك لم يكن ضد المثقفين ولم يقل في حقهم كلمة سيئة، مشيرا الى أنه خلال توليه منصب الوزارة لم يفكر في تدجين المثقفين وراهن على فوز القيمة في النهاية.

وكشف فاروق حسنى خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، عن كواليس حوار دار بينه وبين الرئيس حسنى مبارك حول واقعة سجن إبراهيم عيسى قبل ٢٠١٢؛ قائلا "استشعرت قلق من شائعات أثيرت عن القبض عليك ، فهاتفت الرئيس مبارك الذي أكد لي بأن ما أشيع خاطيء تمامًا ولن يتم اعتقاله أبدًا".

وتابع: "هاتفت مبارك بخصوص سجن إبراهيم عيسى فرد عليا بأنه ليس "قاضيًا"، فأجابت عليه بأنه يستطيع الطعن على الحكم فتم العفو الرئاسي عنه".

كما أشار إلى أن صنع الله إبراهيم كان من المثقفين الرائعين لكنه أغلق الباب على نفسه برغم حبه له، راويًا أنه خلال منحه جائزة كان يخشى من أن يغلق أحدهم عليه الميكرفون أو الستار بسبب هجومه على النظام، مواصلًا: "فوجئت بصعوده ورفضه الجائزة ومهاجمته النظام بكلام غير حقيقي".

وأكمل: "حينما توليت رئاسة المجلس الأعلى للثقافة كنت صغيرًا جدًا لدرجة جعلتنى أخشى أسماء فطاحل المثقفين" وأقنع نفسه بأنه مبدع وليس مثقفاً.
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