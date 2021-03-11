حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في المعصرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المعصرة.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل عقار بالمعصرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.





وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المعصرة ، بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحل البلاغ حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بالعقار ، وعثر بداخلها على حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 10 متر - وأدوات تنقيب .





وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.