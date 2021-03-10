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أخبار العالم

نجلاء المنقوش.. أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية فى ليبيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:56 م
نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش
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شريف سيد
تولت نجلاء المنقوش، منصب وزيرة الخارجية الليبية في الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتصبح أول ليبية تتولى هذا المنصب في تاريخ بلادها. 

وتم اختيار 4  سيدات في الحكومة الانتقالية الليبية إلى جانب المنقوش، في الحكومة المكونة من 35 وزيرا. 

ومنح البرلمان الليبي الثقة إلى الحكومة الانتقالية الليبية اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 

ونرصد في هذا التقرير أهم المعلومات عن الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش: 

*المنقوش أستاذة قانون، ومحامية في القانون الجنائي، تركزت أبحاثها على السلم، ولها سجلات منشورة في هيئات دولية. 

*حازت على منحة فولبرايت الشهيرة  لتدرس الماجستير في مجال تحويل النزاعات من مركز العدالة وبناء السلام في الولايات المتحدة الأمريكية.

*ممثلة محليّة لمعهد الولايات المتحدة للسلام في ليبيا، كما عملت في المجلس الانتقالي الوطني.

*حصلت على عدة شهادات تقدير، وكذلك منح دراسية للتميز الدراسي، منها منحة الحكومة الأمريكية للتميز الأكاديمي.

*ولدت وعاشت المنقوش في مدينة بنغازي، شرق ليبيا، غير أن أصولها تعود لمدينة مصراتة في الغرب الليبي.

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