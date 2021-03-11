طريقة تحضير شاورما الفراخ

طريقة عمل فتة شاورما الفراخ في المنزل.





المكوّنات:





½ كيلو صدور بانيه

علبه زبادي

معلقة صغيرة من التوابل

ملح وفلفل

بابريكا

كركم

توم وبصل بودر

خل

زيت

عيش شامي قطع مربعة.





الأرز:

3 أكواب رز بسمتي

مرقة دجاج

بابريكا

كاري

كركم

بودرة زعفران

5 كوب ماء

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة





الصوص:





كوب طحينه

كوب زبادي

ملعقة صغيره توم مفروم

ملح وفلفل

كمون

خل

زيت





طريقة تحضير فتة شارورما سوري:





تتبل شرائح الدجاج بخلطة الشاورما السوري.

يشوح البصل في زيت الزيتون ثم يضاف شرائح الدجاج المتبلة.

ثم يضاف الفلفل الالوان ويُشوّح جيدا ثم يضاف الحمص

ثم يُتبّل بالملح والفلفل والبهارات

وتُترك حتى تمام النضج





لعمل الأرز:

يشوح الثوم مع البصل وورق اللورا ثم يضاف الارز

ثم يضاف مكعب المرق ثم يضاف الماء المغلي ويترك حتى ينضج

يقطّع العيش ويقلى في الزيت.





لعمل الصوص:

تخلط الطحينة مع الزبادي ثم يضاف الثوم المفروم وزيت الزيتون وعصير الليمون والخل

تقلب جيدا ثم تقدم السلطة

توضع خلطة الدجاج في قالب ثم يضاف عليها الارز ثم يضاف طبقة من العيش

توضع خلطة الدجاج في قالب ثم يضاف عليها الارز ثم يضاف طبقة من العيش ثم يضاف عليه الصوص .

قدم الشيف اسامة السيد؛ طريقة تحضير شاورما