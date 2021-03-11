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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية ترحب بتصويت منح الثقة لحكومة الدبيبة بليبيا

الخميس 11/مارس/2021 - 04:50 ص
أ ش أ
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالتصويت بمنح الثقة من جانب مجلس النواب بليبيا لدعم رئيس الحكومة المكلف في ليبيا عبد الحميد الدبيبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في البلاد.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات اليوم الخميس، إن هذا يمثل تطورا هاما على مسار تنفيذ خريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي من أجل تشكيل حكومة فعالة للوحدة الوطنية.

وقال بلينكن " نشجع القيادة الجديدة، لدى توليها السلطة، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يوم 24 ديسمبر المقبل باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التوصل لحل سياسي ينهي صراعا استمر عقدا من الزمن".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعو كافة الأطراف للحفاظ على هذا التطور الإيجابي ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا واستعادة احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وإنهاء التدخل الأجنبي بما في ذلك الإجلاء الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء سلام وأمن دائمين في جميع أنحاء البلاد.

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