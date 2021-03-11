الانتهاء من70% من المدفن الصحي بمدينة بئر العبد

أكد الدكتور عبد المنعم سند استشاري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، أثناء زيارته الي محافظة شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من أعمال إقامة مدفن صحي فى بئر العبد بنسبة 70 % ، وجار إنشاء مدفن صحي آخر ي فى مديتة العريش ليتم تغطية المحافظة بالكامل، كما سيتم التوسع في إنشاء المدافن الصحية في مناطق أخرى حسب الحاجة.

ومن جانبه.. قال المهندس جمال حلمي مدير عام شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، أن المدافن الصحية، تاتي ضمن منظومة إدارة المخلفات الصلبة والنظافة العامة بمحافظة شمال سيناء ، خطة العام المالى السابق والحالى 2020/2021 م .



وأضاف حلمي ،أنه يتم انشاء احد المدافن بالمنطقة صديقة البيئة جنوب شرق مدينة بئر العبد لتخدم المدينة والقرى الواقعة في زمام المركز ، والمدفن الأخر يتم إنشاؤه بمدينة العريش جنوب سوق الجملة الجديد بمنطقة الكيلو ١٧ غرب المدينة ليخدم مدينة العريش والقرى التابعة لحين انشاء مصنع تدوير القمامة لإنتاج السماد والتخلص من النفايات التي تضر بالبيئة.





وقد طالب اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، في وقت سابق بوقف إلقاء القمامة والمخلفات بمنطقة الريسه بصفة نهائية، واستخدام موقع بديل جنوب الطريق الدولي بالكيلو ١٧ غرب العريش

حيث تضرر المواطنين من سكان حي الريسة السكاسكة وضاحية السلام من اشتعال النيران بموقع إلقاء القمامه ، الذي سبق وأن استخدمه مجلس مدينة العريش في التخلص من القمامة والمخلفات شرق حي الريسة، وانبعاث الأدخنة التي يحملها الهواء إلى المناطق السكنية المجاورة على حسب شدتها واتجاهها.

أشار الي قيام مجلس مدينة العريش بردم ودفن المخلفات والقمامة الموجودة بالموقع شرق الريسة، مع استخدام سيارات مياه في إطفاء النيران المشتعلة إذا لزم الأمر.

ولفت إلى ضرورة التنسيق مع نقاط التفتيش والأكمنة الاكنيه بالمنطقة لمنع دخول أي مواطنين إلى منطقة المقلب أو السماح بنبش القمامة أو فرزها، بجانب منع خروج أي مفروزات من المنطقة ،وقال اللواء شوشه ، إنه تم اختيار موقع بالكيلو ١٧ غرب المدينة لإنشاء مدفن صحي آمن للقمامة، وإنشاء مصنع تدوير، وتم بالفعل تسليم الموقع للجهة المنفذة.

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