تقاليع زواج النجوم.. نيقولا معوض يعلن عبر السوشيال ميديا.. وحلا شيحة تظهر بالحجاب معلنة زفافها

يحرص بعض النجوم على اختراع تقاليع جديدة في حياتهم تنال اهتمام جمهور السوشيال ميديا، ومؤخرا ظهرت موضة خلال حفلات زفاف النجوم التى احتلت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

نيقولا معوض وزواجه على السوشيال ميديا

نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض، مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيه خلال حفل زفافه على حبيبته التي طالما ظهرت معه في مناسبات عدة خلال الفترة الأخيرة.

ولم يكشف نيقولا معوض، عن هوية حبيبته، التي ظهرت تتحدث بالإنجليزية في الفيديو، وكانت تمتلك ملامح غربية، وكتب نيقولا معلقا على الفيديو: «إتجوّزنا.. للمرّة الأولى والأخيرة».

كان الفنان نيقولا معوض​، كشف قبل عدة أشهر عن دخوله فى علاقة حب جديدة مع شابة من خارج الوسط الفنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

واكتفى "نيقولا" معوض بالتعليق آنذلك، قائلا: "سعادتي التي طال انتظارها"، وظهر "نيقولا" مع حبيبته على أحد الشواطئ الساحلية".

حلا شيحة بالحجاب

تزوجت الفنانة حلا شيحة من الداعية عز مسعود مؤخرا وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في صور الزواج بالحجاب، وحرصت حلا وزوجها على الاحتفال في جو أسري بعيدا عن عيون جمهورها.

وسبق أن تزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود والذى من المقرر أن يقام غدا حيث تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، حيث أغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.

وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.

وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.

وانفصلت حلا عن يوسف هاريسون بشكل رسمي قبل 5 أشهر من إعلان انفصالها عنه في 2019، وقالت إنها تحترمه، خاصة أنه والد أبنائها، كما شدَّدت حلا على رفضها تدخل أي شخص في حياتها الشخصية.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعيدا عن السوشيال

بدأت قصة حب ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى منذ عامين تقريبا حيث حرص على حضور عيد ميلادها وبعدها بدأت ترددت الأنباء حول ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بسبب صورهما معا، التي دفعت البعض لـ تريدد أقاويل حول وجود علاقة حب بينهما.

وعلق أحمد العوضي على الأمر بشكل غير مباشر، حيث قام بنشر أغنية "ياسمينا" لـ منير من خلال خاصية الـ "Story" عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام" وعلق قائلًا: "منير جامد برضو".

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ونشر العوضي، صورة لممثلة أجنبية تدعى Catherine zeta Jones، تشبه ياسمين عبد العزيز، كثيرًا وعلق على الصورة قائلًا: "هذا هو ذوقي"، الأمر الذي أشار إلى حقيقة وجود علاقة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز، وبالفعل أعلن اليوم حبهما بعد أن فجر القضية شقيق ياسمين عبدالعزيز الذى كتب تعليقا يفشى سر العلاقة.

بعد إعلان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى حبهما عبر حسابهما على انستجرام بدأت الأقاويل حول مصير هذا الحب هل الارتباط أم ماذا سيحدث فى الفترة المقبلة خاصة أن هناك بعض الشوائب التى قد تترك أثرا سلبيا على العلاقة بعد خناقة أحمد العوضى مع شقيقها وائل ووصلة الردح التى نشبت بينهما، ولكن خرج العوضي مع منى الشاذلي وأعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز.