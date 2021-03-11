الدوري الممتاز .. الزمالك يبتعد بالصدارة بهدفين في شباك سيراميكا كليوباترا

حقق فريق الزمالك فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري 2020-2021.





تقدم الزمالك مبكرا عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بعد تمريرة متقنة من التونسي فرجاني ساسي، لينطلق بن شرقي ويراوغ محمد توني ظهير سيراميكا، ويسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى سكنت أقصى يسار شباك الحارس عامر عامر.

وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني لصالح الزمالك في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعد مجموعة من التمريرات بين لاعبي الزمالك، انتهت بتمريرة من فرجاني ساسي لـ إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية على يمين الحارس عامر عامر، الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.





كما تأكد غياب المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك عن فريقه في مباراة حرس الحدود في دور الـ32 لكأس مصر والمقرر لها يوم 14 أبريل المقبل بسبب الإيقاف.









الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 33 نقطة في المركز الأول من ترتيب مسابقة الدوري الممتاز بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثلاثة في مباراة سيراميكا كليوباترا التي اقيمت اليوم في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري ليفتقد الفريق لخدماته في المباراة المقبلة. وكان اللاعب حصل على انذارين من قبل في مباراتي الجونة والمقاصة في الدوري، ليغيب عن لقاء حرس الحدود المرتقب في الكأس.