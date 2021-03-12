غرامة تصل لـ مليون جنيه وغلق للمركز حال تصدير أو استيراد بلازما الدم

وافق مجلس النواب علي مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وذلك بإعتباره من القوانين الهامة التي ينتظرها الملايين ويأتي ذلك تزامنا مع خطة الدولة في عودة ريادتها بمجال صناعة المنتجات الدوائية بما فيها مشتفات بلازما الدم وفق أطر قانونية تنظم عمليات التبرع بالدم بما يحافظ علي سلامة وصحة المواطنين .





ويتم ذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية وقد وضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.





1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.





ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والادوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع. وتضاعف الغرامة في حالة العود.



