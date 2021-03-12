ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

إزالة جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة إداريا حال عدم تقنين أوضاعها.. مشروع قانون الرى والموارد المائية

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:00 ص
الرى
الرى
Advertisements
معتز الخصوصى
يعتبر مشروع قانون الرى والموارد المائية من اهم القوانين التى يناقش مجلس النواب ، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار حنفي جبالي،  الأسبوع الماضى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

ووضع مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة عقوبات ضد المخالفين ، حيث نص على أن تزال إداريًا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالبند (1) أو التي لم يسددوا التكاليف والرسوم المطلوبة فى المواعيد المحددة.

وينص البند الأول على أنه يجوز للوزير بناء على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصدر/مصادر المياه وكذا توافر مخرج الصرف- الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوى الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يرفق بالطلب موافقة جهة الولاية أو جهة الإختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاوله مقدم الطلب ، وأن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء أي تعويضات عن كميات المياه المهدرة والمستغلة سابقا، وأي تكاليف أخرى لتعديل أو تأهيل شبكات ومرافق الري والصرف ، وكذا تكاليف إنشاء أي أبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وكذا تكاليف إنشاء أى منشآت جديدة إذا تطلب الأمر وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوي للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة للأنشطة الأخري غير الزراعية وكل ذلك للمساهمة في توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرز مواده حظر إقامة منشآت في مخرات السيول .. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية الأسبوع المقبل

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري

الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية.. ويكرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ويحظر المحاصيل الشرهة

الرى: طرح قانون الموارد المائية الجديد أمام الجلسة العامة لـ النواب الأسبوع الحالى

حبس 6 أشهر و10 آلاف جنيه غرامة..عقوبة زراعة الأرز فى غير المساحات المقررة وزاريًا

منها قانون الموارد المائية والري.. انطلاق جلسة النواب لمناقشة 18 تقريرا

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: تخريب منزل سيد القمني ليست عملية سرقة عادية ولكن جريمة كراهية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-3-2021

الصحة العالمية تعلن تقييم تقارير المخاطر المتعلقة بلقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا

هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى السبابة؟.. الإفتاء تجيب

الظهور الأول لحفيد ماجدة الصباحى.. غادة نافع ونجلها فى جلسة تصوير جديدة

سندويتشاتها اختفت.. سيدة تتعرض لأغرب حادث سرقة .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور