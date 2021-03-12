إزالة جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة إداريا حال عدم تقنين أوضاعها.. مشروع قانون الرى والموارد المائية

يعتبر مشروع قانون الرى والموارد المائية من اهم القوانين التى يناقش مجلس النواب ، حيث يستهدف مشروع القانون تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضى من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.



ووضع مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة عقوبات ضد المخالفين ، حيث نص على أن تزال إداريًا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المهلة المحددة بالبند (1) أو التي لم يسددوا التكاليف والرسوم المطلوبة فى المواعيد المحددة.



