زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ، قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا ، في الشرق الأقصى الروسي.





وذكر فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في شبه الجزيرة في بيان له أن "زلزالا بقوة 5 درجات وقع ليل اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي، وفقًا لوكالة "سبوتنك".





وأوضح أن "الزلزال وقع على عمق 43 كيلومترا وعلى بعد 99 كيلومترا من بلدة أست-كامتشاتسك" دون ورود تقارير حول إصابات أو أضرار جراء الزلزال" .





وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.



