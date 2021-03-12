جامعة حلوان فى أسبوع.. بدء الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة.. فتح باب التحويل لبرنامج الميكاترونكس بهندسة المطرية

جامعة حلوان :

بدء الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة

افتتاح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بكفر العلو

على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وافتتحت جامعة حلوان وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تقام تحت رعايةالدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة وتنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة تحت إشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.





و يأتي افتتاح وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية، حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات ، تدعم وحدة ريادة الأعمال تحقيق أهداف معلنة للمواطنين و الغرض منها تدريب الشباب على الصناعات الصغيرة، والمشروعات المختلفة في إطار التمكين الاقتصادي وفقا لرؤية مصر2030، هذا ويشرف علي العمل بوحدة ريادة الأعمال ا.د وليد شعبان مصطفى مدير الوحدة، وا. د خالد عابد ود روضة حمزة من كلية الاقتصاد المنزلي.





كما قد عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان الاختبارات الإلكترونية حيث تطبق الاختبارات الالكترونية بالكلية لأول مرة، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا ، وقد أجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.





أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 وذلك حتى 23 مارس 2021، وتتم الدراسة في البرنامج تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.





وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع أن البرنامج يتميز بكونه البرنامج الأول في الجامعات الحكومية في مجال الميكاترونكس بالسيارات، كما تركز الدراسة على التصميمات الحديثة في السيارات ( السيارات الكهربائية والمهجنة)، كما يتضمن البرنامج نظم التحكم والإلكترونيات والإتصالات المستخدمة في السيارات الذكية ، بالإضافة إلى توفير التدريب الميداني خارج مصر في دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، بجانب المشاركة في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة ، وإمكانية الانتهاء من البرنامج الدراسي الواحد خلال أربع سنوات بواقع 160 ساعة معتمدة ، ويقوم بتدريس البرنامج نخبة من الأساتذة في مجال هندسة السيارات والإتصالات والإلكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكي من كليات الهندسة المختلفة .

ويمكن التواصل مع إدارة البرنامج من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]











