تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج الاقتصادي Galaxy M12

كشفت شركة سامسونج Samsung، خلال الشهر الماضي، عن هاتفا ذكيا جديدا يأتي ضمن فئة هواتفها المنخفضة التكلفة، وبالرغم من الفئة السعرية التي ينطلق بها هاتف Galaxy M12، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية زودت الجهاز بمواصفات قوية من بينها بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة سامسونج اليوم، هاتف Galaxy M12، للبيع في الأسواق الهندية، ومن خلال عملية البيع الأولى للجهاز كشفت عملاقة تصنيع الهواتف الذكية عن الأسعار التي من المقرر أن ينطلق بها الهاتف إلى الأسواق.





ويتوفر هاتف Galaxy M12، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والأزرق والأبيض، ويكون متاح للبيع في الهند عبر متجر أمازون بدءا من 18 مارس الجاري، مقابل سعر 150 دولار (أي ما يعادل ألفان و300 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 64 جيجابايت، وبسعر 185 دولار (أي ما يعادل ألفان و900 جنيه مصري)، لإصدار 6 + 128 جيجابايت.





ويتم تشغيل هاتف Galaxy M12، بواسطة معالج ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز، من نوع Exynos 850، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويعمل هاتف Galaxy M12، بواسطة واجهة المستخدم One UI 3.1، المعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، وقد زودت سامسونج الهاتف ببطارية ضخمة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.





ويمتاز هاتف Galaxy M12، بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع PLS LCD، وبدقة HD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، وتأتي بتصميم Infinity-V، والذي يأتي بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.









وجاء هاتف Galaxy M12، بإعدادات كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، والتي يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى عدسة بدقة 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، والتي تلتقط الصور بمجال رؤية 123 درجة، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق.





ويأتي هاتف Galaxy M12، مزودًا بمقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر، ويتميز بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب للمصادقة البيومترية.



