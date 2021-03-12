صور ثلاثية الأبعاد تكشف تصميم هاتف هواوي P50 Pro

كشفت صور مسربة ثلاثية الأبعاد، ظهرت في شهر ديسمبر من العام الماضي، عن تصميم الشاشة المنحنية لهاتف HUAWEI P50 Pro، واليوم، تظهر أحدث التسريبات المصورة التي شاركها المسرب @OnLeaks، عن تصميم إعداد الكاميرا الخلفية لجهاز هواوي القادم.





وبحسب ما ذكره موقع "fone arena"، أظهرت الصور المسربة تصميما كبيرا وبارزا لوحدة الكاميرا بفتحتين كبيرتين، حيث تقول الشائعات إن هاتف P50 Pro، سيحتوي على عدة كاميرات بما في ذلك عدسة التقريب periscope، ويتشابه التصميم مع هواتف Nova 8، التي قدمت في شهر ديسمبر من العام الماضي.





وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف P50 Pro، بشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.6 بوصة، مع حواف رفيعة للغاية، وإطار أصغر في الحافة السفلية من الشاشة، وكما ستحتوي على ثقب واحد أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية، لذا سيتخلى هذا الإصدار الكاميرا المخصصة للتعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء.





ويتخلى تصميم هاتف P50 Pro، عن سماعة الأذن المغناطيسية، للحصول على سماعة أذن قياسية، ومن المتوقع أن يتميز الجهاز بتصميم خلفي مصنوع من الزجاج مع إطار معدني، وسيأتي بأبعاد 159159 × 73 × 8.6 مللميتر، مع 10.3 مللميتر لنتوء الكاميرا.





وذكرت التسريبات، أن هاتف P50 Pro، سيعمل بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، مع خدمات HMS، ومن المتوقع أن تعلن شركة هواوي عن سلسلة P50 في حدث يعقد في منتصف شهر أبريل المقبل.



