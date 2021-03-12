خالد الجندي: المؤمن لا يهاب الأعداء والشهيد يصلب عوده أمام التحديات.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤمن له صفات من الرجولة لا تجعله يهاب تعدد الأعداء مهما كثروا، فالمؤمن كالطود الشامخ وهكذا الشهيد.





وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن الشهيد يصلب عوده أمام التحديات ، منوها ان الذين يحفظون الأوطان ينتظرون التحديات ، يقول تعالى: "وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ".





وأكد أن الإيمان يزيد في التحديات لقوله تعالى ( وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ) فالإيمان يزيد في التحديات وكذلك التسليم لله، والسبب في ذلك هو قوله تعالى "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا".



