خالد الجندي: المؤمن لا يهاب الأعداء والشهيد يصلب عوده أمام التحديات.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المؤمن له صفات من الرجولة لا تجعله يهاب تعدد الأعداء مهما كثروا، فالمؤمن كالطود الشامخ وهكذا الشهيد.
وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن الشهيد يصلب عوده أمام التحديات ، منوها ان الذين يحفظون الأوطان ينتظرون التحديات ، يقول تعالى: "وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ".
وأكد أن الإيمان يزيد في التحديات لقوله تعالى ( وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ) فالإيمان يزيد في التحديات وكذلك التسليم لله، والسبب في ذلك هو قوله تعالى "مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا".
حضر الخطبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من قادة القوات المسلحة.