5 أخطاء شائعة تزيد من استهلاك البنزين في السيارة تجنبها

يسعى الكثير من قائدي السيارات إلى البحث عن طرق فعالة تساعدهم على خفض استهلاك الوقود في سياراتهم خصوصا بعد ارتفاع أسعار المحروقات عالميا و في هذا السياق نطرح عليكم 5 أخطاء شائعة تزيد من استهلاك البنزين في السيارة يجب تجنبها.

1- تسخين السيارة في الصباح لفترة طويلة

تجنب تسخين السيارة في الصباح لفترة طويلة، حيث يكفي نصف دقيقة فقط للتسخين، ثم انطلق بسرعة منخفضة و حافظ على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجيًا وثباتها، مع محاولة تقليل استخدام الفرامل .





2اهمال الصيانة الدورية للمحرك





يجب ان تقوم بعمل الصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بشكل كبير.





3- تشغيل المحرك دون جدوي





اغلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية، خاصة في الإشارات المرورية والأماكن المزدحمة و تجنب تشغيل مكيف الهواء أثناء القيادة في الزحام، لأنه يزيد الاستهلاك البنزين بنسبة 30 %، كما يفضل عدم تشغيل المكيف عند بدء تشغيل السيارة لأنها تكون في حالة التأهب للسير .





4-زيادة احمال السيارة





قم بخفض الأحمال قدر المستطاع، حيث أن الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين وتجنب الضغط على دواسة الوقود أثناء هبوط المنحدرات، حيث يفضل ترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء هبوط المنخفضات .





5-قيادة السيارة بسرعات كبيرة





لا تقم بزيادة السرعة بصورة كبيرة، حيث تقدر السرعة المثالية لاستهلاك البنزين على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم و اعلي من ذلك يؤدي الي ارتفاع عدد لفات المحرك و التي تظهر في مؤشر RBM ويجب ضبط ضغط هواء الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع جنوني في استهلاك البنزين .