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اقتصاد

اقتصاد الصين.. ارتفاع مبيعات السيارات الصينية 364.8٪ في فبراير

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:03 م
الصين
الصين
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وكالات
ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 364.8 في المائة على أساس سنوي إلى 1.455 مليون وحدة في فبراير، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات اليوم.

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ويعزى النمو الهائل إلى الانخفاض الحاد في المبيعات خلال نفس الفترة من العام الماضي وتعافي طلب السوق في البلاد هذا العام، وفقًا للجمعية.

وفي الشهرين الأولين من عام 2021، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 3.958 مليون وحدة، بزيادة 76.2 في المائة على أساس سنوي.

وفي الشهر الماضي، زادت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 410 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.16 مليون وحدة، في حين ارتفع الرقم لمركبات الطاقة الجديدة بنسبة 584.7 في المائة إلى 110 آلاف وحدة.

وقالت الجمعية إن إنتاج وبيع وتصدير مركبات الطاقة الجديدة استمر في تسجيل أرقام قياسية جديدة وحافظ على نطاق واسع نسبيًا الشهر الماضي.

وستشجع الدولة الزيادات المطردة في الإنفاق على الأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، كما ستلغي القيود المفرطة على مبيعات السيارات المستعملة، وفقًا لتقرير عمل حكومي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية للتداول.

وأدخلت وزارة التجارة تدابير جديدة لتعزيز مبيعات السيارات، وشجعت المدن على تحسين قيودها على استهلاكها كما حفزت الاستهلاك الريفي لها.

وتوقعت الجمعية أنه مع الانتعاش المستقر للاقتصاد الصيني والتأثيرات الإيجابية للسياسات ، ستحافظ صناعة السيارات على زخم النمو المطرد في المستقبل.

وأظهرت البيانات أيضا أن الصين أنتجت أكثر من 1.5 مليون سيارة في فبراير، بزيادة 418.9 بالمئة على أساس سنوي.

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