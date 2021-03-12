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محافظات

عودة المياه بعد انقطاع إلى بعض المناطق بالإسماعيلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تابع  اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة اعمال إصلاح كسر خط مياه 6 بوصة بمنطقة التعاونيات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية،  باشراف المهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الاسماعيلية وبمعرفة فريق الشبكات بالمدينة ، مشيرا الى انه تم الانتهاء من الاعمال فى الوقت المحدد لها ، وتم اعادة ضخ المياه لمنطقة التعاونيات  فور الانتهاء من أعمال الإصلاح . 

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية والشبكات بمنطقة فايد تم الانتهاء من اصلاح خط 4 بوصة بالطريق الصحراوى بجوار مركز شباب فايد كما تم الانتهاء من اصلاح خط مياه 8 بوصة بقرية أبو سلطان بمعرفة فريق الشبكات بالمنطقة .

وفى منطقة أبو صوير تم الانتهاء من اصلاح خط 300 مم والذى أدى إلى انقطاع المياه فى مناطق العمدة البعلى والمحسمة الجديدة والمسخوطة وتم عودة المياه إلى طبيعتها بالمناطق المذكورة بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

 وفى منطقة القنطرة شرق انتهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة  من اعمال الاصلاح لخط مياه قطر 2بوصه بعزبة الشونة  ، وخط المياه قطر 5 بوصة بعزبة الصحة ، وتم عودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع . 

و قد اشاد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة أشاد بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق  للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والاصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، مؤكدا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 ,كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .
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