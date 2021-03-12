بدء صرف تعويضات ضحايا حريق مصنع العبور

بدأت لجنتى الإغاثة ومديرية التضامن بمحافظة القليوبية صرف التعويضات اللازمة للمصابين والمتوفيين بحريق مصنع العبور والذي أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 22 آخرين بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسهيل كافة الاجراءات.





وكان مستشفى السلام بالقاهرة قد استقبل 31 حالة من مصابي ووفيات حريق مصنع الملابس المحترق بالعبور بينها 12جثة مجهولة الهوية.





وقال مجدى حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية إن فرق الإغاثة بالمديرية أنهت أعمال الحصر لكافة المصابين وعدد المتوفيين الذين تم التاكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم وفقا للقرار رقم 86 لسنة 2019 وتنفيذا لتعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة صرف التعويضات.





وتمكنت اجهزة الامن فى القليوبية من القبض على صاحب مصنع العبور المحترق وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامه فى العبور بتهمة الاهمال وتعريض حياة الاخرين للخطر.





فيما تعرف الأهالى على 9 جثث من المتوفيين فى الحريق وتم تسليمهم لذويهم بعد استخراج قرار النيابة بالدفن وجارى التعرف على 11 جثة من خلال عرضها على الأهالي.





وقرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والتراخيص.





فيما أعلن مستشفى السلام التخصصى بمدينة السلام بالقاهرة خروج 12 حالة من مصابى الحريق بعد تقديم الخدمة الطبية والإسعافات لهم، حيث تنوعت إصابات المتعافين ما بين حالات اختناق وحرق بسيطة، فيما لازال يوجد 7 حالات داخل المستشفى يتم تقديم الخدمة الصحية لهم وحجزهم بالرعاية المركزة.





من ناحية اخري تمكنت شرطة المسطحات والبيئة في القليوبية من ضبط مخزن تابع لإحدى شركات البويات والأحبار به مواد كيماوية مجهولة المصدر وتمثل خطرا على الصحة العامة تستخدم في صناعة البويات والاحبار بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة العامة للتحقيق.





وردت معلومات للعميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات تفيد قيام شركة بتصنيع البويات والاحبار بدون ترخيص وتستخدم مخزن لوضع مستلزمات الانتاج.