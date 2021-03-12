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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رش وتعقيم المساجد ورصف الشوارع.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:09 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت مساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال رش وتعقيم عقب أداء صلاة الجمعة، واستمرار أعمال رصف الشوارع بالمدن والقرى، وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشرف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال تعقيم وتطهير المساجد بمدينة وقرى مركز الرياض، ومنها مساجد  قرية أبو مصطفي وقرية العباسية ، وتابع مسح وتمهيد شوارع قرية الوزارية بالجليدر بعد رفع مياه الأمطار وأعمال الصرف الصحي.

وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تعقيم المساجد في نطاق مركز ومدينة دسوق وتطهيرها وتعقيمها، كما تابعت إزالة تعدى على الأرض الزراعية، عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض على مساحة 30  مترًا مربعًا.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الرصف بشارع المركز ووضع الطبقة الأسفلتية الثانية، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، مشددًا على مقاول الرصف بالالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لأعمال الرصف وتطبيق أعلى معايير الجودة نظرا لحيوية الشارع ووجود معظم المصالح الحكومية به بالإضافة إلى الكثافة السكانية.
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رش وتعقيم المساجد ورصف الشوارع.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رش وتعقيم المساجد ورصف الشوارع.. صور
محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رش وتعقيم المساجد ورصف الشوارع.. صور
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