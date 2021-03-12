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مرأة

لنزلات البرد والمناعة.. طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ مناسب لعلاج نزلات البرد، وتقوية جهاز المناعة من أهم ما يمكن عمله لتفادي الإصابة بنزلات البرد الزنجبيل الطازج، والعسل.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ وهي خلطة سحرية وبسيطة، سيحبها الكبار والصغار على السواء، فهي لذيذة وصحيّة في نفس الوقت.

طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ

مقادير طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ

1 كوب عصير برتقال طازج
1/4 كوب عصير ليمون طازج
2 شريحتين من الزنجبيل الطازج
3 حبات كبش قرنفل
2 حبتين هيل
1 عود قرفة
1 ملعقة صغيرة يانسون
شريحة من الليمون والبرتقال للتزيين
عسل حسب الذوق

طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ :

1- نضع جميع المكونات في ابريق شاي.

2-  على نار متوسطة، نقوم بتسخين مشروبنا، دون الوصول لدرجة الغليان.

3- نصبه في فناجين التقديم(يمكن تصفيته إن أردتم).

4- نزين عصير البرتقال الدافئ شرائح الليمون والبرتقال ونستمتع بمشروب دافئ، صحي وشهي.
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