شاهد .. تسريبات تكشف تصميم وألوان هاتف iPhone 13 Pro المقبل

ظهرت العديد من التسريبات والشائعات حول سلسلة آبل آيفون 13، خلال الأشهر الماضية، ولكن جميعها لا تزال بدون تأكيد رسمي من الشركة حتى الآن، أو صور تكشف لعشاق هواتف آيفون المنتظرة كيف سيبدو تصميم التشكيلة الرائدة التي من المقرر أن تطلقها آبل في خريف العام الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "tomsguide"، استعرض اليوتيوبر الشهير 4RMD، من خلال مقطع فيديو تخيلي للشكل الذي قد يبدو عليه تصميم هاتف آبل الرائد iPhone 13 Pro، باستخدام مواصفاته وفقا للتسريبات التي ظهرت حول الجهاز خلال الفترة الماضية، مما يمنحنا نظرة للشكل الذي سيبدو عليه الهاتف عند إطلاقه.





وقد كشفت بعض التسريبات العديد من المواصفات القادمة بسلسلة iPhone 13، من بينها دعم الشاشة لمعدل تحديث 120 هرتز، ومن المحتمل أن تأتي الأجهزة بدون منفذ شحن، واستعادة ميزة Touch ID، في شكل مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.





وأظهر مقطع الفيديو ومدته 3 دقائق، الذي نشره 4RMD، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، نماذج واقعية للتصميو والألوان التي سينطلق بها هاتف iPhone 13 Pro، حيث تتميز النماذج المعروضة في الفيديو بـ 7 ألوان هي: الذهبي والوردي والأخضر والأحمر والأسود والأبيض والأزرق الداكن والزيتي، وتضيف آبل العديد من الخيارات اللونية للهاتف لجذب المزيد من المستهلكين.





ويسلط الفيديو الضوء، على إستعادة هذه السلسلة لميزة القفل بواسطة معرف بصمة الإصبع Touch ID، ولكن هذه المرة ستأتي هذه الميزة مدمجة بشاشة هواتف آيفون 13، وهذه التقنية مستوحاة من هواتف أندرويد الحديثة، إلى جانب ميزة أخرى تسمى Always On Display، وهو وضع منخفض الطاقة يعرض الوقت والإشعارات وغيرها بدون استهلاك طاقة البطارية.





ووفقا للتسريبات، سيأتي هاتف آيفون 13 برو، بشاشة من نوع LTPO OLED، بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، تحتوي على إطارا أصغر مخصص للكاميرا الأمامية، كما سيتميز الهاتف بذاكرة تخزين داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت، وتشير التوقعات الأخيرة، إلى أن سلسلة آيفون 13، ستأتي ببطاريات بسعة أكبر من الإصدارات السابقة.





وفي نهاية مقطع الفيديو، أوضح اليوتيوبر السعر الذي من المقرر أن تطلق به آبل هاتف iPhone 13 Pro، وهوا 999 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 ألف و 600 جنيه مصري).