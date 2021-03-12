50 ألف مواطن يستفيدون من مبادرة حياة كريمة بتكلفة 500 مليار جنيه.. فيديو

قالت الدكتورة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتوصيل الخدمات الآدمية مثل الصرف الصحي والمياه، للقرى التي لا تمتلك شبكات مياه وتفتقر للاحتياجات الأساسية.





وأضافت رشا إسحاق، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن هناك قرى محرومة من الخدمات الصحية والتعليمية، مما ينتج عنها أفراد متطرفين، ومن هذه الأسباب تولدت المبادرة، بدعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ولفتت إلى أن المبادرة تشمل كل جوانب تطوير المراكز الشبابية في جميع القرى، على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تحسين معيشة المواطنين.



