هل يحاسب مريض الوسواس القهري على أقواله.. الإفتاء ترد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مريض الوسواس القهري لا يحاسب على أقواله؛ فالوساوس أمر يبتلي به الله بعض الناس .





وأوضح « شلبي» فى إجابته عن سؤال: « هل يحاسب مريض الوسواس القهري على أقواله؟» أن الوسواس مما ابتلي به الناس، فقال الله تعالى: «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ»، منوهًا بأن الوسواس يختلف عن حديث النفس فالشيطان يلقي ما يلقي في قلب الإنسان وينصرف فترى الوسواس جاءك مرة فإذا صرفته انصرف لأن الله لم يجعل للشيطان على الإنسان سبيلا.





حالات الوسواس القهري





ونوه أمين الفتوى أنه فى بعض حالات الوسواس القهرى يكون هناك خلل في الكيمياء في المخ فتذهب للطبيب ويعطيك علاج فيذهب الوسواس، ولكن العلاج الأقوى هى همة نفسك، فالمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي الإنسان ويوسوس له من جهتين هما: «الجهة الفوقية، والتحتية»، مشيرًا إلى أنهما جهتان محظورتان على الشيطان الذي يتحكم بالأربع جهات الأخرى، كما أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي ابن آدم من الجهة الفوقية لأن رحمة الله عز وجل تتنزل عليه من هذه الجهة.





وأضاف أنه لا يستطيع مخلوق في الأرض ولا في السماء أن يمنع رحمة الله - عز وجل - من النزول، مستشهدًا بقوله تعالى: «مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، (سورة فاطر: آية 2).. أما بالنسبة للجهة التحتية فهي محظورة أيضًا على الشيطان، لأن الإنسان إذا سجد لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيلطم إبليس خده وقال يا ويلي يا مصيبتي، أمر ابن آدم بالسجود لله فسجد فدخل الجنة وأمرت بالسجود لآدم فأبيت فدخلت النار.





كيفية للتخلص من الوسواس القهري





قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء إن علاج الوسواس القهري وعدم الالتفات له تماما وعليك عندما يداهمك الوسواس بأن لا تعيره اهتماما، فإذا كنت تتوضأ مثلا ولكم تتأكد بأنك غسلت يدك كم مرة فلا تهتم وكذلك في الصلاة إذا جاءك الوسواس يشكك في عدد الركعات فصل على اعتقادك انت ولا تفكر في هذا الوسواس .





وأضاف فخر خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يسأل عن علاج الوسواس القهري خاصة في الطهارة والوضوء"؟ قائلا: إذا اتبعت الوسواس في الطهارة فستدخل في وسواس أكبر وأشياء أخرى لا يحمد عقباها . فكن واثقا من نفسك ولا تدع مجالًا للشيطان بأن يسيطر عليك .



