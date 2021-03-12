كائنات تفوق سرعتها السيارات الرياضية.. تعرف عليها

يزداد يوما بعد يوم التطور التكنولوجي الذي يصله الإنسان، فأصبح الإنسان بارعا في تصنيع الآلات والمحركات والسيارات الرياضية السريعة والتي تسمي السوبر كار، وبالرغم من هذا التطور الهائل.





توجد كائنات بسيطة خلقها الله سبحانه وتعالي تستطيع قهر صنع الإنسان مهما بلغ من تطور حتي السيارات الخارقة لم تصل حتي الآن سرعتها حتي سرعة أصغر كائن علي وجه الأرض وفي هذا التقرير نعرض بعض المقارنات الصادمة بين سرعة بعض السيارات القوية والفارهة وبين بعض الكائنات والحيوانات.





1- الذبابة الفرس:

أما ما صدمنا جميعًا في مقدار سرعتها كانت الذبابة الفرس، حيث استطاعت هذه الذبابة التفوق على بعض السيارات، وتبلغ سرعتها القصوى 145 كم/ س ومن السيارات التي تفوقت عليها الذبابة الفرس، شيفروليه ماتيز، لاند روفر ديفندر، سوزوكي فيتارا، ميتسوبيشي شوغون، دايهاتسو فورتراك.





2- الفهد شيتا:

يعتبر الفهد شيتا أسرع حيوان يسير على الأرض، ويستطيع الانطلاق من سرعة الثبات إلى سرعة 103 كم/س في غضون 3 ثوانٍ فقط، وتبلغ سرعته القصوى 120 كم/س، وبهذا التسارع من الثبات هو أسرع من الكثير من السيارات الرياضية القوية.





يتفوق الفهد شيتا علي فيراري كاليفورنيا وأودي R8 V10 Plus، حيث أنهم انطلقوا من 0-100 كم/س في غضون 3.5 ثانية، وهو زمن تسارع أقل من الزمن الذي حققه الفهد، لكن تمكنت فيراري 458 سبيشال من معادلة زمن الفهد شيتا.





3- الصقر ذو الذيل الأحمر:

أما الصقر ذو الذيل الأحمر، فقد كانت سرعته الكبيرة في الطيران والتي تصل إلى 195 كم/س، هو ما أثار دهشتنا جميعا، حيث أن كثير من قائدي السيارات لا يستطيعوا بلوغ هذه السرعة الكبيرة أثناء القيادة.





ولقد تفوق هذا الصقر على العديد من السيارات في السرعة، مثل هيونداي i30، والمزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعته 1.6 لتر، حيث أنه وجد أنها تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 11.5 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 190 كم/س، وهذا أقل من سرعة الصقر.





4- طائر السمامة بيضاء الحنجرة:

هو من أسرع الطيور، ويقضي معظم وقته يحلق في الهواء، وتبلغ سرعته 170 كم/س بوزن 32 كجم، وتبلغ سرعة هذا الطائر مقدار سرعة تويوتا Proace Verso، وهي حافلة عائلية صغيرة، تبلغ سرعتها القصوى 170 كم/س.