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اقتصاد

بتمويل من الوكالة الأمريكية.. مياه أسيوط تشكل لجنة لإدارة مشروع IWSS

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 ص
محطات مياه
محطات مياه
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آمنة عبدالعظيم
ناقش المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مع فريق المكتب الاستشارى Tetra Tech ، آليات تنفيذ  مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه  (IWSS) والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال عبدالغفار، أن المشروع ينفذ تحت إشراف الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجودة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى ب (المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر).

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وناقش رئيس شركة مياه أسيوط، وجون اندرسون مدير المشروع، والمهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، والدكتور أشرف غراب استشاري المشروع،  برنامج المياه الغير محاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة لضرورة حساب المياه المنتجة من جميع محطات الشركة المرشحة والإرتوازي بصورة دقيقة وجيدة والاستعانة بأحدث أجهزة قياس التصرف وأجهزة قياس الضغط والكشف عن التسريبات الموجودة بالشبكات والوصلات الخلسة لتحديد النسب الفعلية للفاقد.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من مهندسي القياسات والفاقد والقائمين على تشغيل المحطات وخضوعها لبرامج تأهيلية لأعمال التشغيل والصيانة لتدقيق قياسات المياه المنتجة والمباعة  للعمل على تقليل الفاقد داخل المحطات عبر خطة ومنهجية مدروسة.
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