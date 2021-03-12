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أخبار البلد

الوطنية للصحافة تنعى عباس الطرابيلي: أمضى حياته مدافعًا عن حرية الرأي والتعبير

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:42 م
الكاتب الصحفي عباس
الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي
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عبد الوكيل أبو القاسم
نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أنه أمضي حياته مدافعًا عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

وكان  الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد نعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية الذى وافته المنية.

وكتب جبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك»: «أنعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفى الكبير الاستاذ عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية ، والمدافعين عن حريتها واستقلالها ، وظل حتى اللحظة الاخيرة ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية . وإذ ننعى فارسا يسقط اليوم شهيدا بفعل جائحة كورونا ، نناشد الجميع بأن يتخذوا اقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الأيام الصعبة بسلام ، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء».
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