الوطنية للصحافة تنعى عباس الطرابيلي: أمضى حياته مدافعًا عن حرية الرأي والتعبير

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أنه أمضي حياته مدافعًا عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير .





وكان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد نعى ببالغ الحزن الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية الذى وافته المنية.



