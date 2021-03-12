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رياضة

صامويل إيتو يهنئ موتسيبي برئاسة الاتحاد الإفريقي

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:28 م
صامويل ايتو ورئيس
صامويل ايتو ورئيس الكاف
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محمد بدران

هنأ الكاميروني صامويل ايتو لاعب برشلونة الإسباني السابق، باتريس موتسيبي، بعد فوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتزكية، فى الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة، بالمغرب.


ونشر صامويل ايتو صورة مع موتسيبي عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها: "تهانينا الكبرى لباتريس موتسيبي على دوره الجديد كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، برئاسة الاتحاد، الذي أقيمت في مدينة الرباط المغربية.


وفاز موتسيبي بعد انسحاب كافة مرشحيه على مقعد رئاسة الكاف خلفًا للملغاشي أحمد أحمد.


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