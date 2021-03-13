اليوم.. تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لطلاب الوادي الجديد

اعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، انطلاق فعاليات أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة غدا السبت، والتي تأتى بالتعاون مع قطاع تعليم المحافظة ومديرية الشئون الصحية (إدارة السن المدرسي).





وأضاف النيلي، في بيان صحفي له ، أن المبادرة تهدف للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب الصف الأول الإعدادي، وسيجري إجراء المسح الطبي على الطلاب يومي السبت ١٣ مارس والثلاثاء ١٦ مارس بمجموعة من المدارس التابعة لإدارات الخارجة وباريس وبلاط التعليمية.

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وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس المستهدفة من أعمال تطهير وتعقيم بالإضافة لتجهيزها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء العمل بكفاءة دون أي معوقات أو مشكلات.





وفي ذات السياق أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن بدء تصفيات المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس المحافظة اليوم السبت 13 من مارس ٢٠٢١ م.





وأشار النيلي، في بيان صحفي له، إلى أنه جرى اختيار جميع المحكمين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لإكسابهم مهارات التحكيم.





أوضح النيلي، أنه سيجري إجراء التصفيات لمسابقتي المعلم المثقف والتنافس المعرفي بجميع المدارس وعقب الانتهاء منها سيجري التقييم على مستوى الإدارات التعليمية ومن ثم التقييم على مستوى المديرية.





وشدد وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خلال خبراء مؤسسة البحث العلمي، وبكل دقة وشفافية.





من جانب اخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الجهاز التنفيذي بمركز الفرافرة، يإستكمال تمهيد طريق الدكتور فاروق التلاوي بالفرافرة، وشق وتمهيد طرق عرضية وفرعية بالمنطقة وذلك بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات التنموية.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمركز، مشيرًا في بيان صحفي له، إلى نجاح وتميز العديد من المشروعات الاستثمارية التي أقيمت بالمنطقة والتي وفرت العديد من فرص العمل لأبناء القرى المجاورة.



