إعلام القاهرة تطلق منتدى الإعلام والتنمية المستدامة رؤية مصر 2030

تطلق كلية اعلام القاهرة منتداها الخاص بالاعلام والتنمية المستدامة .رؤية مصر ٢٠٣٠ الخميس ١٨ مارس الجاري تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبرئاسة ا.د.هويدا مصطفي عميدة الكلية ومقررة المنتدي الدكتورة .ليلي عبد المجيد

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية بأن هذا يعد اللقاءالاول لفعاليات المنتدي الذي سينعقد في الخميس الثالث من كل شهر بهدف مساندة خطة الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة وتطوير الاداء الاعلامي الخاص بها حتي يصبح الاعلام شريكا فاعلا في ذلك

ويشارك في فعاليات اولي فعالياته كل من ا. عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ ويتحدث عن تغطية الصحف والمواقع الالكترونية للقضايا الخاصة برؤية مصر للتتمية المستدامة

ويتناول ا.د عمرو الليثي نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومقدم برنامج واحد من الناس تغطية الاعلام المرئي لقضايا التنمية المستدامة رؤية مصؤ ٢٠٣٠

ويقدم ا.محمود مسلم رئيس تحرير الوطن ورئيس شبكة dmc ورئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشيوخ رؤية نقدية لاساليب المعالجة الاعلامية لقضايا التمية المستدامة

وتقدم ا.د. نجوي كامل استاذ الصحافة بالكلية ورقة بحثية حول بحوث الاعلام وقضايا رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وا.د.امل السيد وكيل كلية اعلام جامعة الاهرام الكندية ورقة بحثية حول نظرية الاعلام التنموي كمدخل لتطوير الاداء الاعلامي لقضايا التنمية المستدامة وا.د.ليلي عبد المجيد ورقة بحثية حول الدور المنشود للاعلام التقليدي والرقمي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠

كما يتم الاعلان عن المسابقة السنوية حول افضل الاعمال الاعلامية الخاصة بقضايا التنمية المستدامة مطبوعة ومسموعة ومرئية والكترونية و مشروعات طلاب الاعلام في الجامعات المصرية

واضافت دكتورة ليلي عبد المجيد ان اهم فعاليات المنتدي هي استضافة خبراء ومتخصصين وممارسين اعلاميين لطرح ومناقشة القضاياذات الصلة بدور الاعلام التنموي في مساندة رؤية مصر ٢٠٣٠ والمناقشة النقظية للبحوث الاعلامية التي تتناول ذلك