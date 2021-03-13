ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 وصفات جديدة لعمل الجمبري للشيف شربيني

السبت 13/مارس/2021 - 03:02 م
اسماء محمد
يعتبر الجمبري من أكثر المأكولات البحرية الغنية بالقيمة الغذائية العالية، ولكن البعض لا يحب تناوله بالطرق العادية، ونقدم لك طريقة عمل الجمبري بـ 3 وصفات مختلفة وغير تقليدية للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف عل قناة سي بي سي سفرة.
 
مقادير فاهيتا الجمبري
جمبري 
مشروم
طماطم 
فلفل ألوان 
ذرة صفراء 
فلفل حار 
بصل 
ثوم
 زنجبيل
 صلصة طماطم 
عصير ليمون 
زيت 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير فاهيتا الجمبري
* افرمي الثوم وضعيه مع زيت في طاسة على النار اضيفي الفلفل الألوان والبصل والطماطم ثم الجمبري واضيفي الذرة الصفراء والفلفل الحار وصلصة الطماطم وقلبيهم جيدا

* اضيفي الملح والفلفل وقليل من عصير الليمون وارفعيها عن النارحين تنضج وقدميها ساخنة
مقادير طاجن البحريات بالخضروات
جمبرى
سمك فيلية 
سبيط 
ثوم 
بصل 
كرفس 
بطاطس مكعبات
صلصة طماطم 
جزر بسلة 
مرقة
ماء 
ملح فلفل
زبدة  او زيت
كمون 
شبت 
كزبرة خضراء 

طريقة تحضير طاجن البحريات بالخضروات
* تتبل فواكة البحر بالثوم و ملح فلفل والكمون ضع البحريات فى وعاء على النار فيه زيت ونوضع البحريات ثم جزر والبسلة.

* البطاطس والشبت و البقدونس مع الصلصة و قليل من المرقة لمدة 3 دقائق على النار و يوضع فى طاجن ويدخل الفرن ويقدم ساخنا

مقادير سبيط محشي
فلفل ألوان 
سبيط صغير 
أرز 
بصل 
ثوم 
كزبرة خضراء 
عصير ليمون 
زيت زيتون 
ملح – فلفل 
كركم 
جمبري صغير 

طريقة تحضير سبيط محشي
* في زيت ساخن على النار ضعي البصل المفروم والفلفل المقطع ثم الماء والأرز وقليل من عصير الليمون و احتفظي بقليل من شوربة الارز، اتركيها لتنضج ثم اضيفي الكزبرة الخضراء.

* احشي السبيط ثم ضعيه في ماء مغلي على الناروضعيه في طاجن وصبي عليه الشوربة التي اختفظتي بها من الأرز وادخليه فرن ساخن حتى ينضج تماما وقدميه بعد تقطيعه لشرائح

Advertisements
Advertisements

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

حكم نهائى بإلزام التأمين الصحي بعلاج طبيب مجانا من ضيق التنفس

الإفتاء تحسم الجدل حول تطبيق تحريك صور الموتى

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

3 أنواع من التأشيرات مستثناة من التطبيق بمشروع قانون العمرة

رجعوا التلامذة .. وزير التعليم يعلن عودة الدراسة بنفس نظام "التيرم الأول"

بعد تعرضه لانفجار في إعلان محمد رمضان.. أول تعليق من يوسف عمر

لبنى ونس والدة عمر يوسف: هذه آخر تطورات حالة نجلى الصحية ومحمد رمضان لم يتواصل معنا.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: سلالة كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%.. و5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي

ظهور شيفروليه C8 كورفيت Z06 أثناء اختبارها

قبل الشراء.. 5 خطوات توضح حالة السيارة المستعملة |صور