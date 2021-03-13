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رياضة

ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الثانية للميني فوتبول

السبت 13/مارس/2021 - 03:11 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أختتمت مساء أمس الدورة التدريبية الدولية التخصصية الثانية للميني فوتبول لتخريج  الحكام والمدربيين والإداريين والتي نظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي للميني فوتبول.

وقام رئيس الإتحاد المصري للميني أحمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بالإتحادين العربي والإفريقي، بمراسم حفل الإختتام وتسليم شهادات الدورة للدراسيين 

جاء ذلك بحضور المحاضريين الدوليين وهم، المحاضر الدولي حيدر قليط رئيس لجنة الحكام الأسياوية من لبنان والمحاضر الدولي المعروف الدكتور ناجح قاسم  من تونس والمحاضر الدولي فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية من تونس والمحاضر الإفريقي المعروف الدكتور أنور بالطيب صحبة المحاضرين الدوليين المصريين  فكري صالح المحاضر الدولي لحراس المرمي ومحمد الخضري المحاضر الإفريقي وأحمد الشناوي المحاضر الدولي.

وبحضور  أعضاء اللجنه المنظمة أحمد نحلة وعلي الفقي وأسامة سيد وأحمد رسلان ومحمد خطاب وسيد رجب ومحمد عباس ومحمد توفيق  وأحمد الوكيل وفرج صلاح ومحمد نصر ومحمود الخضري ومحمد عاشور . 

وأكد  أحمد سمير علي سعادته الغامرة، مؤكدا أن اليوم الجمعه 12 مارس هو يوم تاريخي يضاف لإنجازات رياضة الميني فوتبول في مصر والذي شهد ميلاد جيل جديد من الحكام والمدربيين والإداريين والان نستطيع القول أننا اصبح لدينا قاعدة من الحكام والمدربيين والإدريين يستطيعون أن يقودوا البطولات المصرية وأن الحلم الذي حلم به منذ عام 2016 مرورا بإشهار الإتحاد في 29 يوليو 2019  وهو إدخال رياضة الميني فوتبول إلي مصر وأن يكون للإتحاد هياكله المستقله اليوم تحقق علي أرض الواقع.

وأضاف اليوم: هنا في بورسعيد شهد القطاع الأول للدورة التدريبية لقطاع القناة والدلتا والذي يشمل شمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والشرقيه والدقهليه شهد نجاحا وإقبال كبيرا وهو ما يؤكد إنتشارنا ونجاحنا وأننا غدا السبت سينطلق القطاع الثاني لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية والقليوبية والمنوفية ثم بعد ذلك يوم الأربعاء سنختتم بالقطاع الثالث قطاع الصعيد  والتي يشمل المنيا وبني سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر لتخريج جيل من الحكام والمدربيين والإداريين من صعيد مصر وهكذا يكون الحلم قد إكتمل في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صاحب الفضل في إشهار الإتحاد، واختتم حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.
ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الثانية للميني فوتبول
ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الثانية للميني فوتبول
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