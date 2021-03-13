ختام ناجح للدورة التدريبية الدولية الثانية للميني فوتبول

أختتمت مساء أمس الدورة التدريبية الدولية التخصصية الثانية للميني فوتبول لتخريج الحكام والمدربيين والإداريين والتي نظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول تحت رعاية الإتحاد العربي للميني فوتبول.





وقام رئيس الإتحاد المصري للميني أحمد سمير سليمان عضو المكتب التنفيذي للإتحادين العربي والإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بالإتحادين العربي والإفريقي، بمراسم حفل الإختتام وتسليم شهادات الدورة للدراسيين





جاء ذلك بحضور المحاضريين الدوليين وهم، المحاضر الدولي حيدر قليط رئيس لجنة الحكام الأسياوية من لبنان والمحاضر الدولي المعروف الدكتور ناجح قاسم من تونس والمحاضر الدولي فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية من تونس والمحاضر الإفريقي المعروف الدكتور أنور بالطيب صحبة المحاضرين الدوليين المصريين فكري صالح المحاضر الدولي لحراس المرمي ومحمد الخضري المحاضر الإفريقي وأحمد الشناوي المحاضر الدولي.





وبحضور أعضاء اللجنه المنظمة أحمد نحلة وعلي الفقي وأسامة سيد وأحمد رسلان ومحمد خطاب وسيد رجب ومحمد عباس ومحمد توفيق وأحمد الوكيل وفرج صلاح ومحمد نصر ومحمود الخضري ومحمد عاشور .





وأكد أحمد سمير علي سعادته الغامرة، مؤكدا أن اليوم الجمعه 12 مارس هو يوم تاريخي يضاف لإنجازات رياضة الميني فوتبول في مصر والذي شهد ميلاد جيل جديد من الحكام والمدربيين والإداريين والان نستطيع القول أننا اصبح لدينا قاعدة من الحكام والمدربيين والإدريين يستطيعون أن يقودوا البطولات المصرية وأن الحلم الذي حلم به منذ عام 2016 مرورا بإشهار الإتحاد في 29 يوليو 2019 وهو إدخال رياضة الميني فوتبول إلي مصر وأن يكون للإتحاد هياكله المستقله اليوم تحقق علي أرض الواقع.



