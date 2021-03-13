نشرة أخبار التوك شو .. استشارى مناعة يكشف تصنيف مصر فى وفيات كورونا عالميا .. وتحذير من فترة متلازمة الوباء طويلة الأمد

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:





استشارى جراحة يحذر من فترة متلازمة كورونا طويلة الأمد

قال الدكتور محمد الشرع ، أخصائى الجراحة ، إن لقاح جونسون يتميز عن غيره من اللقاحات خاصة بأنه بجرعة واحدة وبطرق تكنيكية سهلة .

وأوضح " الشرع "، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن لقاح جونسون اند جونسون لم يخضع لتجربة الإعطاء الحقيقية ، لافتأ إلى أن اللقاح لا زال حديث الرخصة ولا يمكن الحكم عليه فى الفترة الحالية .





ولفت إلى أن متلازمة كورونا طويلة الأمد من الممكن أن تعصف بمناعة الشخص بعد تعافيه من كورونا وتؤدى لإثارة مناعية وتكوين أعراض مشابهة لكورونا ولكن بدون فيروس ومن الممكن أن تسبب أمراض الروماتيزم ، ألم فى البطن ولكن لم يثبت علميأ حتى الآن ، مشيرا إلى أن جونسون اند جونسون يختصر الجهود والوقت خاصة أن الأجسام المضادة تتشكل ما بعد تشكل اللقاح من أسبوعين : ثلاثة .





منظمة الإيسيسكو تشيد بدور إنتصار السيسي وكلمتها في احتفالية عام المرأة

قال الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة كان لها أكثر من أثر في الفاعلية، معقبا: سيدة مصر الأولى أرسلت من خلال كلمتها العديد من الرسائل إلى سيدات العالم.

واسترسل "المالك" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي ام سي"، السيدة انتصار السيسي طالبت في كلمتها بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما اعطت السيدة انتصار السيسي المرأة حقها الكامل، منوها إلى أن كلمته سيدة مصر الأولى كان لها واقع كبير على السيدات.

وأضاف، أن مصر من أهم وأول الأعضاء الذين شاركوا في إنشاء المنظمة، معقبا: سيكون هناك منتدى كبير من أجل تناول قضية التناول الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.

وأكمل: سيدة مصر الأولى تحدثت عن الطفرة التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية، مسترسلا: السيدة انتصار السيسي اشارت إلى وجود 25% من مجلس النواب سيدات، وأيضا تحدثت عن مستشارة الأمن القومي، بالغضافة إلى السفراء المصريين.

وأشار إلى أن مصر أعلنت أن عام 2016 هو عام المرأة ولكن المنظمة أعلنت أن عام 2021 هو عام المرأة، نتيجة المكاسب التي حصلت عليها المرأة خلال هذا العام، منوها إلى أن منظمة الأيسيسكو قررت أن تعلن عام 2021 عام للمراة نتيجة ما تحملته خلال الجائحة ..

مستشار مكافحة العدوى: لقاح كورونا مجرد وقاية جزئية

قالت الدكتورة كريمة الشامي، مستشار مكافحة العدوى، إن فاعلية لقاحات كورونا مختلفة عن بعضها، والدولة المصرية عندما تختار اللقاح الذي ستوفره للمصريين يكون وفقا لعدة معايير لضمان أمانه وفاعليته.

وأضافت "مستشار مكافحة العدوي"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن لقاح سينوفارم مصنع بالتكنولوجيا المعروفة، فضلا على أن مصر شاركت في التجارب السريرية.





وأكدت كريمة الشامي، أن لقاح كورونا لا يوفر الحماية الكاملة، فليس كل شخص سيحصل على اللقاح لن يصاب بالمرض، بل هو وسيلة وقاية جزئية، ونسب الأجسام المضادة التي يكونها اللقاح ليست واحدة على مستوى كل الأشخاص.





وأشارت إلى أن الحالات الإيجابية التي تعلن هي الحالات التي ثبت معمليًا أنها إيجابية،لكن هناك حالات تعالج في المنازل، وهناك حالات لا تبلغ بإصابتها بالفيروس.





1557 طنا .. مدير مصنع الغزل : نستخدم أفضل أنواع القطن في العالم

قال المهندس لؤى الجزار ، مدير مصنع الغزل والنسيج ، إن المصنع يستخدم أفضل أنواع القطن فى العالم وأرقى خيوط تستخدم فى الأقمشة الفاخرة ذات السعر المرتفع ,





وأوضح "الجزار" ، خلال تقرير ببرنامج مصر بتبنى عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المصنع يبدأ من وصول القطن من المحالج إلى المصنع لمخازن الشركة ويتك تحليله وتختبر من حيث الخواص الميكانيكية ، الفيزيائية للشعيرات .





وأشار إلى أن بالات القطن يكون بها أرقام بحيث يتم خلط وتثبيت الانتاج على مدار السنة، لافتأ إلى أن القطن فى المصنع جودته ممتازة على مساحة 2-3 فدان شرق القاهرة .

وتابع أن المصنع بعد قيامه ب اختبارات القطن يتم رص بالات القطن فى خط التفتيح مشيرأ إلى أن المصنع يتكون من 3 أقسام أولها التحضيرات ، الغزل ، التدوير ، مشيرأ إلى أن القطن يتم تنظيفه من القشور وتقليل وزن الخصلة وصولأ إلى الغزل .

ونوه بأن الغزل الرفيع " صنعة " لافتأ إلى أن هذا المصنع أحدث ما وصلت إليه صناعة القطن فى العالم ويتميز ب أفضل أنواع انتاج ويبلغ إجمالى حجم انتاجه 1557 طن من الغزل والنسيج ، والصباغة

مياه شمال سيناء تكشف عن إطلاق محطة ضخمة لتحلية مياه البحر قريبا.. شاهد

قال المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، إن القطاع في اتجاه دعم المواطن على أرض شمال سيناء فيما يخص خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب.





وأضاف المهندس مصطفى عبد الفتاح، خلال لقاءه لـبرنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن المحطة الريسة بشمال سيناء تهدف لتحلية مياة البحر ، وتعكس استراتيجية الدولة المصرية لتوفير المياه الصالحة للشرب ، وتشتمل على محطتين للطاقة في شرق العريش ، محطتين أخرتين في غرب العريش ، إلى جانب محطتين برفح والشيخ زايد .

وتابع: محطات تحلية مياه البحر ستساهم في تقليل معاناة المواطن السيناوي ، بخصوص نقص مياة الشرب ، ونحن بصدد إطلاق محطة أخرى عملاقة بغرب مدينة العريش ، بالكيلو 17 ، وتنفذ على ثلاثة مراحل .

وأكمل: هنستفاد من المحطة العمالقة في تغذية مناطق بئر العبد والعريش والحسنة والشيخ زويد ، والدولة لا تبخل على المواطن بالخدمات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأردف: الجاري حاليا الإنتهاء من تنفيذ 65 % من المحطة الاولى ، والإنتهاء منها في العام الجاري ، بطاقة 100 ألف متر مكعب باليوم .

مستشار مكافحة العدوى: مصر رقم 7 في مستوى وفيات كورونا عالميا

قالت الدكتورة كريمة الشامي، مستشار مكافحة العدوى، إن وضع الدولة المصرية بالنسبة للعالم معقول، حيث أننا رقم 7 في مستوى الوفيات على المستوى العالمي، معلقة: "وهذا شيىء جيد".

وأضافت "مستشاري مكافحة العدوي"، خلال استضافتها في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن كل الأعراض الجانبية التي ظهرت على الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بسيطة، كإحمرار في مكان الحقن، ولم يرصد أي أعراض خطيرة.

وأشارت، إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، لافتة إلى أن أعداد المصابين ليس بها أي قلق، حيث أن تذبذب أعداد الإصابات ليس مخيفا.





وأكد أن الحالات الإيجابية التي تعلن هي الحالات التي تثبت معمليًا أنها إيجابية، لكن هناك حالات تعالج في المنازل، وهناك حالات لا تبلغ بإصابتها بالفيروس.

وأوضحت أن فاعلية لقاحات كورونا مختلفة عن بعضها، والدولة المصرية عندما تختار اللقاح الذي ستوفره للمصريين يكون وفقا لعدة معايير لضمان أمانه وفاعليته

في طرف ثاني معاك.. خبير أمن المعلومات يحذر من استخدام الهاتف في الأماكن الخاصة

كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن وجود بعض البرامج الخبيثة التي يمكنها إختراق الهاتف والوصول إلى الكاميرا، معقبا: ممكن الموبايل يكون ظاهر ليكي أنه مقفول ولكن في الحقيقة هو مخترق وفي حد بيتابعك صوت صورة".

وأضاف "حجاج" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي ام سي"، يمكن اختراق كافة الأجهزة التليفونية، مسترسلا: هنا بعض البرامج التي يمكنها أن تخترق الهاتف حتى وإن كان مغلق تماما.





وأشار إلى أن الهاتف يقوم بنقل المعلومات تلقائيا إلى بعض التطبيقات المتواجدة عليه، مثل الـ جي ميل، مسترسلا: في حالة وجود تطبيقات تجسس على الهاتف سيقوم الهاتف بنقل كافة المعلومات إلى تلك البرامج تلقائيا.





وأكمل: يجب علينا جميعا الأخذ في الاعتبار وجود طرف ثاني يمكنه الحصول على المعلومات المتواجدة على الهاتف الخاص بك، ولهذا لا يفضل استخدام الهاتف في الأماكن الخاصة.