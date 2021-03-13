يناطح القطبين.. أحمد سامي يقود سموحة لأرقام قياسية في الدوري الممتاز

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حالة من التألق تحت قيادة مديره الفني أحمد سامي خلال منافسات الموسم الحالي سواء في بطولة الدوري الممتاز التي وصل خلالها سموحة لتحقيق المركز السابع بعد خوض 15 مباراة وحصد 22 نقطة بخلاف تأهله إلى دور الستة عشر ببطولة الكأس.





وحقق فريق سموحة فوزًا مهمًا على حساب ضيفه أسوان بنتيجة 5-0 أمس الجمعة ، في الجولة 16 من عمر الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية مواصلًا الأداء الرائع والنتائج المميزة مع مدربه أحمد سامي.





واستطاع أحمد سامي أن يعيد النتائج الطيبة لفريق سموحة ويساهم في توهج عدة لاعبين متميزين مع الفريق السكندري خلال المرحلة القادمة.





الأقل خسارة بعد الأهلي





ونجح سموحة في الحفاظ على سجله بهزيمة واحدة بالدوري الممتاز تلقاها على يد فريق الزمالك في الموسم الحالي.





ويعد سموحة ثاني أقل الفريق خسارة بالدوري الممتاز هذا الموسم بالتساوي مع الزمالك الذي تلقى أيضًا الهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.





فريق واحد لم يعرف الهزيمة بالدوري هذا الموسم وهو الأهلي ولكن سموحة والزمالك يحتلان المركز الثاني برصيد هزيمة واحدة.





ويعد سموحة الأكثر تحقيقًا للتعادل بالدوري الممتاز برصيد 10 مباريات من 15 لقاء خاضها الفريق السكندري وحقق 4 انتصارات على حساب الإسماعيلي وأسوان ووادي دجلة والمقاولون العرب.





هجوم مميز.. وأكبر فوز

أعاد أحمد سامي الأداء الهجومي المميز لفريق سموحة بعدما سجل 22 هدفًا وهو صاحب ثالث أقوى هجوم بعد الأهلي والزمالك الذين سجلا 23 هدفًا.





وحقق سموحة أكبر فوز بالدوري هذا الموسم بعدما تغلب على أسوان بنتيجة 5-0 في الجولة 16 للدوري الممتاز.





ونجح أحمد سامي في تكوين هجوم سريع ومميز لفريق سموحة بقيادة حسام حسن هداف الدوري هذا الموسم بجانب الثنائي المعار من الأهلي والزمالك على الترتيب أحمد حمدي عبد القادر ومصطفى فتحي بجانب المغربي عبد الكبير الوادي والتونسي رفيق كابو وصانع الألعاب إسلام جمال.





واستطاع سامي أن يصنع التناغم في الخط الأمامي لفريق سموحة ما جعله أقوى هجوم بالدوري بعد القطبين رغم وجود فرق آخرى أقوى ماليًا وأكثر عددًا في الخط الأمامي.





هداف الدوري

ساهم أحمد سامي في تطوير حسام حسن مهاجم سموحة وجعله على قمة ترتيب هدافي الدوري برصيد 8 أهداف.



