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مرأة

بـ الأسود.. نوال الزغبي تبهر الجمهور بأحدث ظهور.. شاهد

السبت 13/مارس/2021 - 04:44 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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نهى هجرس
نشرت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية بسيطة.

وتألقت بها نوال الزغبي، ببنطال رياضي باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر بسيط باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأوف شولدر التي تبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على الالوان الترابية التي تبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل، ووضعت كاب باللون الأسود لأكمال ظهورها.

ووضعت ساعة باللون الفضي كأسسوارات تتناسب مع ظهورها.
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