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أخبار العالم

بغداد تدحر داعش.. انتصار عظيم للجيش العراقي على التنظيم الإرهابي

السبت 13/مارس/2021 - 04:57 م
القوات العراقية
القوات العراقية
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محمود نوفل
تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم، السبت، من إحباط "مخطط" لاستهداف القوات الأمنية، حيث ضبطت أسلحة وأعتدة في محافظة كركوك.   

وافادت وزارة الدفاع العراقية  في بيان، بأنه وفق معلومات استخبارية دقيقة أشارت لوجود عبوات ناسفة ومساطر تفجير بأحد أوكار داعش معدة لاستهداف قواتنا الأمنية حيث نفذت القوات عملية استباقية نوعية ناجحة. 

وقال البيان : وعلى أثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة ولواء المشاة ٤٥  من مداهمة أحد أوكار الدواعش في منطقة الصمود بقضاء داقوق بالمحافظة، وضبطت بداخله ٣١ عبوة ناسفة، و٣١ مسطرة تفجير".  

وتابعت، "وقامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد المضبوطة موقعيًا".
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