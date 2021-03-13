ميليشيا قسد الإرهابية تسرق القمح من سوريا









أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن؛ بأن 10 شاحنات محملة بالقمح بدأت بالخروج تباعا من صوامع قرية تل علو في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم باتجاه معبر الوليد غير الشرعي.





وذكرت الشبكة الإخبارية السورية؛ أن الشاحنات العشر كانت بحراسة من مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد الارهابية لتهريبها إلى شمال العراق وبيعها.









وفي سياق اخر؛ أصدرت وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل قرارا بإعطاء الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية وخاصة المزروعة بمحصول القمح.



