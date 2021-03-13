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أخبار العالم

ميليشيا قسد الإرهابية تسرق القمح من سوريا

السبت 13/مارس/2021 - 05:43 م
القمح
القمح
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محمود نوفل


أفادت شبكة أخبار سوريا الوطن؛ بأن 10 شاحنات محملة بالقمح بدأت بالخروج تباعا من صوامع قرية تل علو في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم باتجاه معبر الوليد غير الشرعي. 

وذكرت الشبكة الإخبارية السورية؛ أن الشاحنات العشر كانت بحراسة من مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا قسد الارهابية لتهريبها إلى شمال العراق وبيعها.


وفي سياق اخر؛ أصدرت وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل  قرارا بإعطاء الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية وخاصة المزروعة بمحصول القمح. 

جاء ذلك القرار بحسب المنشور الذي قامت وزارة الكهرباء السورية بتوزيعها علي كافة شركات الكهرباء في محافظات سوريا المختلفة ؛ نظرًا للنقص الحاصل في موسم الأمطار للعام الحالي.  .
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