ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكة الحديد تعدل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

السبت 13/مارس/2021 - 05:22 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
قررت هيئة السكة تعديل تركيب  ووقوف بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى، من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب  اعتبارا من يوم 15/3/2021.

يأتي ذلك، فى إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم. 

وجاءت التعديلات كالآتي:

- تعديل تركيب قطار رقم 1 اكسبريس القاهرة الاسكندرية مقرر قيامة من القاهرة  الساعة 3:00  وصول الأسكندرية الساعة 6:45 الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق.
- تعديل تركيب قطار رقم 18 اكسبريس الأسكندرية القاهرة المقرر قيامة  من الأسكندرية الساعة  13:10 وصول القاهرة الساعة 17:15  الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق
- تعديل تركيب قطار 162 اكسبريس القاهرة اسيوط المقرر قيامة  من القاهرة الساعة  14:20 وصول اسيوط الساعة 21:35 الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق.
- تعديل تركيب قطار 973اكسبريس اسيوط القاهرة والمقرر قيامة الساعة   2:20 من اسيوط وصول القاهرة الساعة 9:10  الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق اعتبارا من يوم 16/3/2021.
- وقوف بعض القطارات بمحطة سمالوط وفرشوط  اعتبارا من يوم 15/3/2021                                                                                                                                         
-قطار 1010 اكسبريس روسي القاهرة / اسوان يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37 
-قطار 1005 اكسبريس روسي اسوان / القاهرة  يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة16:42ويقوم منها الساعة 16:44
-قطار 1015 اكسبريس روسي اسوان  / القاهرة  يقف بمحطة سمالوط حيث يصلها الساعة 4:11ويقوم منها الساعة 4:13
وقالت الهيئة في بيان لها انها تسعي  دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل علي راحة جمهور الركاب
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بهذا المرض المزمن .. 3 مكونات طبيعية لـ علاج نزلات البرد

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا