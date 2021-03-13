السكة الحديد تعدل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى

قررت هيئة السكة تعديل تركيب ووقوف بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى، من أجل توفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب اعتبارا من يوم 15/3/2021.





يأتي ذلك، فى إطار خطة وزارة النقل المتمثلة فى تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.





وجاءت التعديلات كالآتي:





- تعديل تركيب قطار رقم 1 اكسبريس القاهرة الاسكندرية مقرر قيامة من القاهرة الساعة 3:00 وصول الأسكندرية الساعة 6:45 الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار رقم 18 اكسبريس الأسكندرية القاهرة المقرر قيامة من الأسكندرية الساعة 13:10 وصول القاهرة الساعة 17:15 الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق

- تعديل تركيب قطار 162 اكسبريس القاهرة اسيوط المقرر قيامة من القاهرة الساعة 14:20 وصول اسيوط الساعة 21:35 الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق.

- تعديل تركيب قطار 973اكسبريس اسيوط القاهرة والمقرر قيامة الساعة 2:20 من اسيوط وصول القاهرة الساعة 9:10 الي عربات روسي بنظام الحجز المسبق اعتبارا من يوم 16/3/2021.

- وقوف بعض القطارات بمحطة سمالوط وفرشوط اعتبارا من يوم 15/3/2021

-قطار 1010 اكسبريس روسي القاهرة / اسوان يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37

-قطار 1005 اكسبريس روسي اسوان / القاهرة يقف بمحطة فرشوط حيث يصلها الساعة16:42ويقوم منها الساعة 16:44

-قطار 1015 اكسبريس روسي اسوان / القاهرة يقف بمحطة سمالوط حيث يصلها الساعة 4:11ويقوم منها الساعة 4:13