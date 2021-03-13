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حوادث

انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح يتسبب فى شلل مرورى أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا

السبت 13/مارس/2021 - 05:45 م
صدى البلد
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يوسف رجب
أسفر حادث تصادم بين جرار زراعى، و سيارة نقل محملة بالقمح بمحور الشهيد باسم فكرى بـ قنا، عن سقوط كميات كبيرة من القمح في نهر الطريق مما أعاق حركة المرور على المحور.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعى و سيارة نقل كبيرة محملة بالغلال، دون وقوع إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بتوجيهات من العقيد هانى الأتربى، مدير الحماية بقنا، بفريق من الدفاع المدنى للتعامل مع الحادث.

وتمكن فريق بقيادة النقيب أسامه حمدى، من سحب السيارة و إعادة تحميل كميات القمح التى تساقطت على الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح يتسبب فى شلل مرورى أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح يتسبب فى شلل مرورى أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح يتسبب فى شلل مرورى أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا
انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح يتسبب فى شلل مرورى أعلى محور الشهيد باسم فكرى بقنا
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