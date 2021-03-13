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أخبار العالم

في 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 2000 إصابة بكورونا

السبت 13/مارس/2021 - 06:10 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
  
أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل  (4144)  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث اعتلت العاصمة الاردنية عمان قمة المدن الاردنية الأكثر إصابة بالفيروس المستجد ب (2112) إصابة. 

 وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي إصابات كورونا في الأردن ارتفعت منذ بداية الجائحة وحتي الان  إلى (469,000) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية بحسب البيان الصادر عنها منذ قليل  (61) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5285) حالة.

كما  تمّ إجراء (27,984) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,131,793) فحصًا،  فيما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4594) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (390,127) حالة.

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