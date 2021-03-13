في 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 2000 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل (4144) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث اعتلت العاصمة الاردنية عمان قمة المدن الاردنية الأكثر إصابة بالفيروس المستجد ب (2112) إصابة.





وأوضحت الصحة الاردنية ان إجمالي إصابات كورونا في الأردن ارتفعت منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى (469,000) حالة.





كما سجلت الصحة الاردنية بحسب البيان الصادر عنها منذ قليل (61) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5285) حالة.





كما تمّ إجراء (27,984) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,131,793) فحصًا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (4594) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (390,127) حالة.



