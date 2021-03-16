حياة كريمة تثلج صدور البسطاء في الفيوم..الأهالى: شكرا للرئيس السيسى لشعوره بمطالب الفقراء ..محافظ الفيوم: مبادرة طموحة والأقوى فى تاريخ مصر

- مبادرة حياة كريمة تثلج صدور البسطاء من أهل الفيوم

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حالة من السعادة والفرحة العارمة لأهالى قرى مركزى أطسا ويوسف الصديق للبدء فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة التى سيتم تنفيذها بالمركزين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية وبـ100 قرية على مستوى مركزى إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.





كان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم قد عقد اجتماعًا موسعًا، لمراجعة كافة المشروعات والأعمال التى سيتم تنفيذها بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ، ورئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبرى والمهندسين الإستشاريين.

يقول الدكتور محمد التونى المتحدث الاعلامى لمحافظة الفيوم، أن أجتماع الدكتور المحافظ مع مسئولى قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، لأستعراض المشروعات المزمع تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الوحدات القروية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، لافتًا إلى أن المحافظ وجه رئيسى مركزى إطسا ويوسف الصديق للتنسيق مع مسئولى كافة القطاعات والجهات المعنية بالمبادرة، لإعداد البيان النهائى بكافة المشروعات المزمع إنشاؤها، والتوقيتات الزمنية المحددة على أن يتم ترتيب المشروعات بحسب الأولوية والجاهزية.





وكذلك تقديره للجهود التى تبذلها كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة، التى تلبى طموحات وآمال المواطنين.

ويقول الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم : أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، مبادرة طموحة تُعد الأقوى فى تاريخ مصر، لأنها تستهدف 55 مليون مواطن فى 4500 قرية مصرية، ويتم تنفيذها على مراحل خلال 3 سنوات، بتكلفة تصل إلى نحو 526 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ مبادرات رئاسية أخرى بالتوازى مع تلك المبادرة، كالمبادرة التى تستهدف تطوير عواصم المدن، والمبادرة التى تستهدف إحلال كامل لكافة المناطق غير المخططة لإعادة تخطيطها.





وأضاف محافظ الفيوم ، أن مركزى إطسا ويوسف الصديق يمثلان نحو 30 % من إجمالى المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، لافتًا أن التكلفة التقديرية لأعمال التطوير التى ستشملها المبادرة بالمركزين تبلغ تكلفتها نحو 9,7 مليار جنيه، بواقع 5,4 مليار جنيه لمركز إطسا و4,3 مليار جنيه لمركز يوسف الصديق، لافتًا إلى أن العمل فى تلك المبادرة يتم من خلال منهجية محددة، حيث تم تشكيل لجنة "التخطيط المحلي" لوضع النواة الأولى للمبادرة، أعقبها عقد عدة جلسات للحوار المجتمعى مع المواطنين، ثم لقاءات مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وذلك للخروج بخطط واقعية تلبى المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.





وأكد محافظ الفيوم أنه يجرى الآن دراسة المؤشرات السكانية والتنموية التى تتعلق بمركزى إطسا ويوسف الصديق، مشددًا على عدم صرف أى مخصصات مالية إلا للمشروعات التى ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، مع تعظيم الاستفادة من أى مشروع أو مبنى يتم إنشاؤه، مؤكدًا على ضرورة مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ الأعمال للتيسير عليهم. ، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والنجوع من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطنيها والقاطنين فيها إلى الأفضل وعلى نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كل القطاعات بالدولة.





وأعلن الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم أسماء القري والتوابع المعتمدة بالتطوير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة وهى :

مركز يوسف الصديق يضم مدينة يوسف الصديق ووالي ميزار والشيمي والجواهرجي وعبد الهادي واللحامي وواقيم وايوب الشرقية وايوب الغربية وتونس والجندي وعمر بن الخطاب وعفيفي ويوسف عبد البديع جمعه وقرية سيدنا الخضر وقرية سيدنا موسي، وقرية كحك وتوابعها كحك بحري تضم ميزار والخضير والقاضي والنزلاوي وسعيد الروبي والريفي والعوني وعبدالله هاشم والعدوي والصباحية ويكن وكحك بحري وكحك قبلي، وقرية الصعايدة القبلية وتوابعها الصعايدة البحرية والدوار والشقفه، وقرية قصر الجبالي بتوابعها جبل سعد والفلاح الشرقي وبطرس وبركة والخزان وعبدالله المشرقي والهشاترة وشعيب ومكاوي وعمران والسيد عبدالعال والماكنة ومحمد عبد الحافظ والسيد افندي، وقرية النزلة وتوابعها أحمد عبد العزيز والسيد زعير وكامل متولي وكلية البنات والشيمية وادهم افندي والحنابشة والربع وخليج الجمل، وقرية الحامولي وتوابعها وذو الفقار وحمزاوي والسعداوي وأحمد سرحان ورشيد الغربية وجرجس مطر ودكتور حافظ والابياري، وقرية المقراني وتوابعها الدوادة والموالك وبهنس وحمودة ورشيد الشرقية وقليون، وقرية رواق.





و قرية المشرك قبلي الصبيحي والليثي والمدورن وزكي صالح ومحمد أمين موسي الجالي والبنا والبنك وسالم جاد وحنين شنوده ورومخ والفلاح ومحمود عوض والناموس وأبو مسوته، وقرية المشرك بحري وغيضان وتوابعها غيضان ومحمد عوض وأبودرهان وزايد واللحامي وخليل عرفه والجبيلي وبريشه الغربية وبريشه الشرقية وابوحمد، وقرية الريان وتوابعها حنا حبيب وحبيب لوقا والانجليز والباجوري وام طارق وعبد ملاك والمساكن والصاعيدة ومحمد عصمت وحسن معتمد وأبو خطاب ويعقوب وعبد الرازق ناجي وابو جبل وصايم وذكي حبيشي وبرباش وتوفيق حنين، وقرية شعلان وتوابعها سالم عبدالله والهاين والشيخ سليمان والصعايدة الشرقيه والارمبية وشايدة وأبو سلمان ويحيي زيدان وعقيلة والكومي وعقاب يوسف.





وتضم المبادرة ايضا مدينة الشواشنة وتوابعها الرواشدية والشاهد وعلام ودار عيشه واسماعيل عبد اللطيف والماكينة وادريس وشريف اللحامي والقطعان ولويس وقويدر والبري ومصطفى حسانين والبساطي وعبد المولي رحيم، وقرية بطن اهريت وتوابعها مقلد والخواجات وأبو صايم والكردي والجواهري وخليل الزرب وعلي شكري ود. حافظ والسبكي وعوض الله وانيس والدسوقي وضيا والجنيدي، وقرية ابو لطيعة وتوابعها الوكيل والحمام والعقيلي والمدنية والثلثمائة ود.جودة ومحمد سليم، وقرية قارون وتوابعها منشأة قارون واباظة وقوته وسيف النصر قبلي وسيف النصر بحري والإدارة والبنزينة وابو فيصل وأحمد افندي والدهب وابو حديف والروضة وجمعة محجوب واسماعيل عبد اللطيف والغيضانية وابو شناف، وقرية على باشا الروبي وتوابعها على باشا الروبي والقرية الثانية ودارة السلام والقرية العاشرة، وقرية موسي ميزار وتوابعها موسي ميزار القرية الاولي والقرية الثالثة.





وفي مركز إطسا : تضم قرى وتوابع بندر إطسا منها عزبة مينا إسكندر واليت حبيبة صالح تادرس وخالد صالح وإسحاق وزهينة وعبد العليم الجندراوي وأبو حامد قطب السيد وعبد العزيز أحمد يمني وأبو جليل سلومة وعبد الرحمن سيد أحمد وعبد العزيز كريم وعطا الله والبوسته وعبد الحافظ غريب وإبراهيم حامد وفيصل عبد الكريم وتادرس القبلية، وقرية قلمشاة وتوابعها مفتاح والإصلاح ومنشاوي والضبيع وبريك والرفيع وسعيد خميس والحطب والبورة وزنكت والحلفاية وعزبة الجبل والهانتول.





ففي قرية الحميدية وتوابعها الحمدية والواسطي وأحمد عاشور وحسين عزيز وعلي سليمان وشلقوف وشلقوف الجديدة ورستم أنيس، بالأضافعة إلى قرية أبو جندير والعوفي وقرية الونايسة بتوابعها عزبة الكوم الأصفر وأبو عيوس القديمة وسلومة محمد محمد موسي وأبو عويس الجديدة بالإضافة إلى قرية خلف وتوابعها عزبة إبراهيم بدوي وشاكر وبدرخان وأحمد رأفت وسكن الخور والعركة وحميدة عبد الحافظ والطاحون ومغني والبيطار والشياخة ومحمد باتع وعبد السيد حمض وعبدالله بك القبلي وعبدالله بك البحري وعبدالظاهر ومنشاة فيصل واللواج صالح وأمين عبد الكريم وأصاصية ومحمد شكري والحامولي وإسحاق قارون ومويس خليل وأبو منصور وكامل محمود والجبل وسالم عبد اللطيف وعبد الحميد منشاوي.





وتضمنت المبادرة منشاه صبري وتوابعها عزبة الشدة ومعتوق وصبري وداود الغربية والضو والست وسيلة والست جليلة وداود الشرقية والحشيشة، ومنشأه ظافر وتوابعها الوادي وكامل البتانولي، وقرية الحسنية وتوابعها عزب الجالي والصاعيدة والعشيري وسيف النصر موسي وفؤاد يوسيف وناصف محمود وسفيق محمد وعبد القادر عيد وياسين خليفة وأبوديهوم والست فاطمة والست الناظرة والروبي ، وعبد السيد صالح والمعربين وسيف النصر والمشروع، وقرية منشأة سيف النصر وتوابعها الباشا كاتب ومنشاه سيف وعبد اللطيف بسيس ونفوسة وعبد الحفيظ علاق والسوداني والبرج والكاشف وعبد الجليل سعداوي وحافظ حسين وحسين إبراهيم ونور سيف النصر وأبو عوض وعبد العال محمود وعبد الحميد محمد على وعلي حافظ وطرفاية محمد صابر وبسبيس عبد اللطيف ومعوض عوض.