بإمكانات كبيرة وأسعار مناسبة .. أفضل أجهزة لاب توب فى 2021

منذ تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 أصبح الطلب كبيرا على شراء أجهزة لاب توب بأسعار مناسبة وإمكانات جيدة تستطيع التحمل للعمل من المنزل أو متابعة الدراسة، حتى تستطيع أداء المهام بشكل جيد وسلس .





وبحسب موقع Laptop Mag فإن هناك عدد من أجهزة اللاب توب التى تتمتع بإمكانات كبيرة للغاية مثل المعالجات الجيدة الحديثة التى تتحمل العمل لساعات طويلة دون أية مشكلات، مع جودة عالية للشاشة والبطارية ذات السعة الكبيرة ، مع أسعار تناسب الطبقة المتوسطة، وفيما يلى أفضل فإن هناك عدد من أجهزة اللاب توب التى تتمتع بإمكانات كبيرة للغاية مثل المعالجات الجيدة الحديثة التى تتحمل العمل لساعات طويلة دون أية مشكلات، مع جودة عالية للشاشة والبطارية ذات السعة الكبيرة ، مع أسعار تناسب الطبقة المتوسطة، وفيما يلى أفضل أجهزة لاب توب يمكنك شرائها فى 2021 :





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لاب توب Dell G3 15 من ديل





ويعمل بمعالج من نوع Intel Core i5 – i7 من الجيل التاسع ، مع معالج رسوميات NVIDIA GeForce GTX 1050 ونسختى لمساحة التخزين الداخلية 512 جيجا بايت و 1 تيرا بايت ، و نسختى للذاكرة العشوائية 8 و 16 جيجا بايت رام ، وشاشة قياس 15.6 بوصة بجودة FHD و نقاء 1920 x 1080 ، ويبلغ سعره 729 دولار لأصغر نسخة أى ما يعادل 428 . 11 ألف جنيه مصرى.





لاب توب RedmiBook Pro من شاومى





ويعمل بمعالج من نوعIntel Core i5-1135G7 و Core i7-1165G7 من الجيل 11، مع ووحدة معالجة الرسومات Nvidia GeForce MX450 ، وبطارية بقوة 56 واط في الساعة ، ومحول USB-C بقوة 65 واط، وكاميرا ويب بدقة 720 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ويبلغ سعره 774 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 150 . 12 ألف جنيه جنيه مصرى 16+ 512 جيجابايت.





لاب توب Dell Inspiron 13 7000 2-in-1 من ديل









ويعمل بمعالج من نوع Intel Core i5 – i7 من الجيل العاشر ، مع معالج رسوميات Intel UHD Graphics مساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت ، و نسختى للذاكرة العشوائية 16 و 8 جيجا بايت رام ، وشاشة قياس 13.3 بوصة بجودة FHD و نقاء 1920 x 1080 ، ويبلغ سعره 700 دولار لأصغر نسخة أى ما يعادل 980 . 10 آلاف جنيه مصرى.





لاب توب Mi Notebook 14 IC من شركة شاومى





ويعمل لاب توب Mi Notebook 14 IC بمعالج من نوع Intel Core i5 Come Lake الجيل العاشر، وكارت شاشة من نوع NVIDIA Geforce M250 with 2GB مع GDDR5 VRAM، ونسختى من المساحة الداخلية سعة 256 و 512 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام، ويحتوى لاب توب Mi Notebook 14 IC على بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط والشحن العادى بقوة 46 واط، وتستمر حتى 10 ساعات، شاشة قياس 14 بوصة، بجودة Full HD ، وكاميرا ويب مدمجة بدقة 720 بكسل، وبسعر مناسب حوالى 601 دولار أمريكى أى ما يعادل 9268 جنيه مصرى.





لاب توب Lenovo IdeaPad 5G من لينوفو









ويعمل بواسطة الجيل 11 من معالجات إنتل، ويحتوي على بطارية 51 مللى أمبير، والتي يمكن أن تدوم إلى ما يصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر، تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يتم شحنها عبر USB-C، وشاشة قياس 14 بوصة بدقة 2.8 K ، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ويبلغ سعره 700 يورو أي ما يعادل 13463 جنيها مصريا.



