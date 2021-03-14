البنك المركزي: 755.4 مليار جنيه صافي الأصول المحلية للبنوك في أكتوبر الماضي

ارتفع صافي الأصول المحلية للجهاز المصرفي ضمن نقود الاحتياطي بنهاية أكتوبر الماضي إلي 755.41 مليار جنيه بعد أن كانت 702.3 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 744.5 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.





وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن صافي المطلوبات من الحكومة بلغت 783.5 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 708.4 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 763.5 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.





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جاء تلك المطلوبات من بينها الأوراق المالية بقيمة 700.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 700.74 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 701.21 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام





التسهيلات الإئتمانية بـ141.721 مليار جنيه مقابل 70.2 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقارنة بـ 131.65 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.





وسجلت المطلوبات من البنوك نحو 167.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 137.501 مليار جنيه في أغسطس الماضي.



وبلغت الودائع وفقا للتقرير نحو 58.7 مليار جنيه مقابل 62.53 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 69.4 مليار جنيه في أغسطس السابق.