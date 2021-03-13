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رياضة

أخبار الزمالك.. حازم إمام: لا خلافات مع باتشيكو.. ورحيل عمروعبد السلام.. واستعدادات الفريق للترجي

السبت 13/مارس/2021 - 10:09 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع صدي البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالتالي :-


نفى حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،صحة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول وجود خلافات بينه، وبين الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.



حرص عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد على هامش المران.





تقدم عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالاعتذار عن الاستمرار مع جهاز كارتيرون.




قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران.






تقرر وصول فريق الترجي التونسي إلى القاهرة غدا الأحد في تمام السادسة مساء، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك.




وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا للاعبي الفريق خلال المران المقام على ملعب النادي بميت عقبة.



شهد مران فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تواجد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم للمرة الأولى بعد انضمامه للجهاز الفني المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

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