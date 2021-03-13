تفاصيل إصابة ثلاثي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة وادي دجلة





كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل إصابة الثلاثي عاشور الأدهم وأحمد غنيم ومحمود نبيل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





وقال فريد رضوان إن عاشور الأدهم تعرض لكدمة في الكاحل، بينما تم تأكد إصابة المهاجم أحمد غنيم بإلتواء في الكاحل، أما محمود نبيل فقد شعر بآلام في العضلة الضامة وسوف يخضع لآشعة غدًا الأحد.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.