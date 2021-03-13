ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل إصابة ثلاثي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة وادي دجلة

السبت 13/مارس/2021 - 10:45 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الله هشام

كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تفاصيل إصابة الثلاثي عاشور الأدهم وأحمد غنيم ومحمود نبيل، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال فريد رضوان إن عاشور الأدهم تعرض لكدمة في الكاحل، بينما تم تأكد إصابة المهاجم أحمد غنيم  بإلتواء في الكاحل، أما محمود نبيل فقد شعر بآلام في العضلة الضامة وسوف يخضع لآشعة غدًا الأحد.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم