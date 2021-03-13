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فن

كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبيتر ميمي في كواليس الاختيار 2

السبت 13/مارس/2021 - 11:11 م
كواليس مسلسل الاختيار
كواليس مسلسل الاختيار 2
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محمد بدران

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة مع النجم كريم عبد العزيز والفنان احمد مكي ضمن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وعلق مخرج المسلسل بيتر ميمي، على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام" قائلا: "The Choice 2 BTS#الاختيار٢ (رجال الظل) كريم عبدالعزيز أحمد مكى".

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


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